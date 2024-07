La respuesta de Gabriela Guillén al enterarse que Bertín no va a hacer la prueba de paternidad: "Estoy enfadada"

El tema del año está siendo la supuesta paternidad de Bertín Osborne. Después de un culebrón que ya ha superado el medio año, parece ser que ambas partes han podido llegar a un acuerdo acerca del bebé. Desde el principio, Bertín no ha querido asumir responsabilidad, ni hacer ningún tipo de declaraciones. Y así se ha mantenido la situación durante varios meses.

No fue hasta la denuncia de paternidad, donde el artista ha acercado su postura. En un primer momento, aceptando la prueba de paternidad para solucionar el conflicto. Sin embargo, los últimos rumores han apuntado a que no se la va a hacer. Como sus abogados han confirmado, el simple hecho de reconocer a su hijo, sería suficiente. "Consideramos innecesario la realización de las pruebas de paternidad, una vez que el cantante ya ha reconocido su responsabilidad sobre el menor".

La única que faltaba por hablar sobre este tema era la madre, Gabriela Guillén, que por fin ha respondido a las preguntas de los medios. "Estoy enfadada por las cosas que se inventa la gente, los periodistas y todo lo demás, yo sé lo que he dicho y ya está", sentenció ante una reportera. "Que se hagan especulaciones es lo que me fastidia", añadió, dejando claro que su enfado no va contra Bertín. "A mí no me tiene que parecer bien o mal, está la justicia para eso. No voy a comentar al respecto".

Los motivos de Bertín para no hablar con Gabriela

Bertín Osborne sorprendía a todos hace unas semanas al reconocer tras muchos bandazos, la paternidad del hijo que tuvo en común con Gabriela Guillén. Al parecer, mucho tuvo que ver la mediación de un amigo común de la expareja, el conocido como El turronero, quien habría hablado con ambos para que llegasen a un acuerdo.

Esto evitaría que el cantante tuviese que someterse a la esperada prueba de paternidad que la paraguaya habría solicitado por la vía legal. Sin embargo, a pesar del paso que el cantante había dado para reconocer al pequeño, Osborne estaba dispuesto a seguir adelante y demostrar mediante una prueba de paternidad que el bebé era en efecto, hijo suyo.

Ahora parece que el presentador se ha echado atrás y ha declinado la opción de pasar por el laboratorio para hacerse la prueba de paternidad a petición de sus asesores.

De esta manera, el presentador ha decidido echarse atrás en lo que a su paternidad se refiere, al menos en lo concerniente a las pruebas que acreditarían que, en efecto es el padre del hijo de Gabriela Guillén.

Ahora, ha salido a la luz el motivo por el cual el presentador ha preferido no seguir adelante con este paso que en principio estaba previsto que se produjera este mes.