Sale a la luz la guerra entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana: "Una tensión insoportable"

Ana Rosa Quniatana es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla. La madileña lleva una dilatada trayectoria en televisión donde se ha forjado a fuego el celebérrimo título de reina de las mañanas.

Desde que diera el salto a la tarde se ha tenido que medir a Sonsoles ónega cuando esta puso rumbo a Antena 3. Ahora, con el finde curso llega la hora de poner los números sobre la mesa y decidir quién se ha llevado el gato de las audiencias al agua.

Duelo de audiencias

Los enfrentamientos entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana en audiencias han terminado con una clara ganadora. Y ahora Sonsoles, el programa de la primera que se emite en Antena 3, se ha impuesto con una clara ventaja sobre TardeAR, el espacio presentado por la segunda en Telecinco.

Pese a ello, Sonsoles Ónega ha negado en su programa que exista algún tipo de rivalidad entre ellas. "¿Qué guerra? No hay guerra. Por mi parte no. Si alguien me la ha declarado, no me he enterado", ha afirmado la presentadora.

"Competimos con productos muy buenos, desde la ficción de TVE a los magacines, y no solo el de Telecinco", ha añadido Ónega: "El programa no se ha planteado como un cara a cara con ninguna cadena, porque eso sí me daría una tensión insoportable".

Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana

Sonsoles Ónega, sobre la valoración que hizo Ana Rosa de las audiencias: "Esa afirmación no es del todo exacta"

Además, a este combate se unirá pronto Jorge Javier Vázquez. El conocido presentador se pondrá al frente de El diario de Jorge, un programa que se emitirá de lunes a viernes de 16.00 a 17.30 y que, por tanto, no competirá en la misma franja que Sonsoles Ónega, pero supone una nueva apuesta para las tardes de Telecinco.

Sobre ello también ha querido pronunciarse la periodista de Antena 3: "Jorge es otro grande de la televisión y estoy segura de que la audiencia de Telecinco le va a recibir con mucho cariño y muchas expectativas en lo que haga y yo también las tengo. Estoy deseando que llegue el 29 de julio para verlo".