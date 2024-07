Susanna Griso habla de sus planes de futuro tras el fin de Espejo Público: "Creo que me lo he ganado"

Susanna Griso es uno de los rostros más conocidos de Antena 3. La catalana lleva gran parte de su carrera profesional unida a la cadena privada y dos décadas al frente de Espejo público, el matinal que presenta y en el que comparte plató con otros colaboradores.

Sin embargo, llega la época estival y muchos son los presentadores que aprovechan para coger sus ansiadas vacaciones. Es el caso de la Griso, quien antes de poner fin a la temporada del programa, ha aprovechado para hacer balance de los años que lleva al frente del espacio y de los retos profesionales que espera del futuro.

La periodista ha sorprendido confesando que al retirarse de Espejo público le gustaría hacer un programa de viajes.

Adiós a Espejo Público

Susanna Griso ha arrancado sus vacaciones hasta el próximo mes de septiembre, cuando retome sus compromisos y una nueva temporada al frente de las mañanas de Antena 3. A pesar de que tiene por delante varias semanas de vacaciones, tiene poco preparado. Así lo ha confesado antes de su marcha: "Seguramente iré por el sur y por el norte de Europa. La verdad es que no tengo nada cerrado. De hecho, lo primero que voy a hacer es irme con dos amigos que me vienen a recoger a casa y se me llevan tres días a un sitio que no me quieren decir. Solo me han dicho que en la maleta tengo que llevar bikinis", ha revelado.

Antes de decir adiós, Susanna Griso ha querido confesarse con sus compañeros de profesión, desvelando algunas de sus obsesiones y problemas que tiene respecto a su jornada laboral. "Tengo un poco de obsesión con el sueño. Llevo muchos años haciendo este horario y mi jornada es muy estresante. Yo me voy a la cama sobre las 22.30 horas y me despierto a las 3 horas. Los médicos dicen que me baja la melatonina y me sube el cortisol, el estrés. Lo de dormir poco es una obsesión, algo que me agobia. Esta temporada empecé durmiendo mejor, pero en el último mes he vuelto a estar un poco peor", ha explicado bajo la atenta mirada de todos sus compañeros.

Durante su charla, Susanna Griso también ha hablado sobre contrato de renovación con la cadena, con la que lleva vinculada desde hace muchos años. De hecho, cabe destacar que comenzó su andadura en 'Espejo Público' en el año 2006. Casi dos décadas después, sigue al frente. ¿Cumplirá los 20 años al frente? "Me aplico una cosa que he aprendido de Guardiola, que es renovar por poco tiempo. Pensar que tienes muchos años de programa por delante, a mí, personalmente, me estresa. Siempre voy renovando de dos años en dos años", ha confesado la presentadora.

Susanna Griso ha hablado sobre los proyectos profesionales que le gustaría afrontar en las próximas temporadas. No descarta cambiar de sector y comenzar un nuevo reto profesional: "Me encantaría hacer un programa de viajes, algo más sosegado, hacer radio. Yo creo que me lo he ganado", ha dicho de manera sorprendente. Unas palabras que ha dejado a todos los colaboradores sorprendidos.