Última hora sobre el estado de salud de Bosco tras su grave caída y sus dificultades para seguir en Supervivientes: "Ha sido imposible"

Bosco Martínez Bordiú es uno de los concursantes de Supervivientes All stars. El ganador de la última edición del reality y ex fugaz de Adara Molinero sigue regalando momentazos en Honduras. El último de ellos puso incluso en riesgo su salud nada más y nada menos que en la temida noria infernal.

La prueba más temida de todas las ediciones del concurso de supervivencia enfrentaba al sobrino de Pocholo con Logan Sanpedro y en un momento de la prueba el joven acabó tomando una decisión que le llevaría a darse un fuerte golpe y acabar en el agua, perdiendo la prueba y preocupando al público y a su familia.

Sin emabargo, el ganador de la última edición del reality se apresuraba a tanquilizar a la audiencia y a sus padres y a lamentarse por la estrategia seguida en la prueba.

Sin emabargo, ha sido en las últimas horas cuando ha salido a la luz el verdadero estado dle joven tras golpearse las costillas.

Estado de salud

Bosco Martínez-Bordiú está siendo uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes All Stars'. El joven está demostrando al máximo todas sus capacidades durante el reality. El aristócrata se hizo con la victoria hace tan solo un año, cuando ganó el cheque de los 200.000 euros en 'Supervivientes 2023'.

Este jueves, el concursante disputó la final del juego de líder de líderes. Para hacerse con el tridente dorado, el joven se enfrentó a la Noria Informal. Sin embargo, esta prueba, en la que los concursantes podrían conseguir el poder para cambiar una de las nominaciones, duró muy poco. Cuando Logan y Bosco llevaban 5 minutos sobre la plataforma giratoria sobre el mar, el aristócrata sufrió una aparatosa caída.

La caída de Bosco Martínez-Bordiú es de las imágenes más impactantes que se han producido el programa. El concursante hizo saltar todas las alarmas y el equipo médico del programa tuvo que correr al agua para atender al joven. Lo mismo hicieron sus compañeros, quienes estaban muy sorprendidos por lo ocurrido.

La organización del programa decidió cortar la conexión en directo con Honduras, algo que aumentó la preocupación de todo el público, en especial de sus familiares. Su tía, presente en el plató, se quedó impactada, ya que había mostrado anteriormente su preocupación por que el joven se subiera a la Noria Infernal.

Minutos más tarde, Bosco reapareció ante las cámaras, mandando un mensaje para tranquilizar a su familia. "Mamá todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he dado un golpe en las costillas", explicó el concursante, antes de tener que sentarse debido al agotamiento.

El presentador le pedió que dedicara unas palabras a su tía Isa, quien seguía preocupada en el plató. Un poco mareado en el suelo, Bosco sonrió al escuchar el nombre de su tía. "Perdón que haya perdido la prueba. He cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido. He ido a romper la noria, pero ha sido imposible", explicó entre risas, intentando mantener la calma.