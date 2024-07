La advertencia que ha recibido Nagore Robles y que podría poner en peligro su nueva relación: "Le diría que tuviera mucho cuidado"

Hace meses que se lleva especulando acerca de la relación de Nagore Robles y la influencer Carla Flila. A pesar de que ninguna de las implicadas ha dado un paso al frente y ha confirmado o negado su noviazgo, las pistas que ambas van dejando en redes dan buena muestra de que entre ellas existe algo más que una amistad.

Ahora, la que sí ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre la posible relación de la influencer y la colaboradora en Noelia Moya, exnovia de Carla, quien se ha atrevido a opinar sobre el posible noviazgo y ha contado cómo fue su relación con la influencer. Malos recuerdos, momentos complicados y dos años insostenibles es parte del balance que Noelia hace del tiempo que estuvo saliendo con la joven.

Pero lo que más ha llamado la atención es la advertencia que la ex de Carla se atreve a hacerle a Nagore Robles. ¿Qué pensará la exgran hermana de estas palabras? ¿Tomará alguna decisión?

La ex de Carla se pronuncia

Desde el pasado mes de marzo a Nagore Robles se le comenzó a relacionar con Carla Flifla. La presentadora y la influencer avivaban los rumores de una posible relación aunque ninguna de las dos se pronunciaba al respecto. Eso sí, no escondían que, al menos, tenían una relación de amistad y que se lo pasaban bien juntas. De hecho, en 'Socialité' preguntaron a Carla sobre Nagore y confesó que la exgranhermana "es brutal". Pero, ¿qué piensa Noelia Moya de su exnovia Carla?

Poco después, Nagore y Carla fueron pilladas besándose y ya no podían esconder por más tiempo lo que era un secreto a voces. Desde entonces, aunque algo discretas, no han dudado en compartir momentos con sus seguidores a través de las redes sociales, como cuando Nagore presumió de regalo por parte de su novia o cuando vivieron una romántica escapada. Parece que todo les va muy bien, pero la expareja de Carla Flila no guardaría un buen recuerdo de la influencer.

Noelia Moya adevierte a Nagore

'Socialité' entrevista en exclusiva a Noelia Moya, quien fuera novia de Carla Flila durante seis años. Su relación se rompió por una infidelidad de Noelia hacia Carla. Ahora, la tiktoker quiere contar cómo fue su relación con la influencer, en la cual confiesa que lo pasó muy mal por culpa de la que era su novia.

"Hay cosas que se deberían de haber quedado en la intimidad", considera Noelia sobre el hecho de que Carla contara todo lo que pasó entre ellas al romper y añade que su ex "se ha lucrado y se sigue lucrando de nuestra relación y yo no me he visto ni un euro": "Si quieres a una persona, no hablas de ella como habló", añade.

"Los dos últimos años de relación fueron insostenibles. Hubo momentos buenos, pero pesaron más los malos. Carla quería tener las riendas sobre mí y tener todo el control... Lo consiguió. Nos quisimos mucho, pero no nos quisimos bien", nos confiesa, visiblemente dolida.

Por todo ello, Noelia quiere advertir a Nagore, actual novia de Carla y decirle que Carla "no es lo que parece" y que tenga cuidado: "Le diría que tuviera mucho cuidado con Carla porque no es todo como parece". "En cualquier momento, se la puede clavar", sentencia la tiktoker. La demoledora entrevista completa, en el vídeo.