Alba Carrillo entra en la polémica entre Sofía Suescun y Jorge Pérez: "No nos dejes caer en la tentación".

Sofía Suescun ha entrado en una nueva guerra en Supervivientes al tener un fuerte encontronazo con Jorge Pérez. El motivo salió a la luz por una recompensa que escogió Sofía. En vez de compartir la comida entre todos, decidió quedarse una tarta para ella y Abraham. Ante este gesto, Jorge Pérez no dudó en reprocharselo y decirle a la cara que no era una actitud muy de compañerismo.

Suescun, lejos de recular, atacó al guardia civil, acusándolo de utlizar argumentos fáciles para ganarse al público. "Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien", señaló la navarra. "No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo"

Después de un corto intercambio de declaraciones, fue Suescun la que atacó con todo. "Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", afirmó en referencia a los supuestos cuernos que el guardia civil puso con Alba Carrillo.

"Jorge se ha marcado un discurso populista porque le interesaba quedar bien, así que donde las dan las toman, es lo que hay", señalaba Kiko Jiménez, defendiendo a su pareja, mientras que Alicia, novia de Jorge, sentenciaba a Suescun. "Esta señorita es un demonio, lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace".

En todo este intercambio de pullas, faltaba una persona y esa es Alba Carrillo. Con su humor e ironía habitual, la colaboradora de TVE sentenció el tema con una frase del Padre Nuestro. "No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal…", y otra muy famosa de Groucho Marx. "Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros".

Kiko Jiménez explota

Los últimos acontecimientos que han tenido lugar en 'Supervivientes: All Stars' han terminado mermando la paciencia de Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun venía acudiendo a cada una de las galas del reality como defensor de su novia, pero, tras lo sucedido en la gala de este jueves, Kiko ha tomado una importante y drástica decisión: dejar de acudir a los platós. Pero, ¿qué ha sucedido para que el exparticipante de 'Supervivientes 2024' haya dado este inesperado paso?

Todo tiene que ver con el comportamiento de Sofía en el reality. Este jueves, los espectadores fueron testigos de unas delicadas imágenes en las que tanto Sofía como Bosco eran los protagonistas. Jorge Javier Vázquez las calificaba como "comprometidas" e "inesperadas". En ellas, se aprecia a los participantes en mitad de la noche mostrando cierto acercamiento que despertó multitud de comentarios tanto en plató como en las redes sociales.

"Están muy cerca", decían algunos. "Se han estado acariciando", añadían otros. "Están pendientes de que no les vean las cámaras", remataban por otro lado. Lo cierto es que tal fue el revuelo que el propio Jorge Javier también se sumó a los comentarios y opinó que le llamaba la atención la cara de Bosco una vez ve que la cámara se acerca al lugar en el que él y Sofía descansaban: "Es la cara de alguien a quien han pillado", llegó a decir el presentador del programa.

Adara Molinero fue una de las que apoyó la teoría que apuntaba a que entre Sofía y Bosco había pasado algo... algo íntimo. "Conozco a Bosco y tiene la cara descompuesta", justificaba la primera expulsada. Sin embargo, Kiko parecía estar tranquilo tras ver estas imágenes: "Sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, que a lo mejor no te apetece que salgan, seguramente han visto al cámara y se han sorprendido. Mi relación está basada en la confianza".