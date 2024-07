Alba Carrillo no se esconde y dice lo que piensa sobre el caso de Nacho Cano: "Me da miedo".

Nacho Cano ha sido protagonista en la última semana después de ser detenido y puesto en libertad a las pocas horas por la denuncia de una de las trabajadoras de su último musical: Malinche. El artista decidió realizar una rueda de prensa para contar su versión y defenderse en la opinión pública de los poderes que, según él, están intentando sabotear su obra y silenciarlo.

"La policía son criminales, vamos a denunciarles. Esperamos que se haga justicia. Si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido. Han sacado todo de contexto para ir a por mí por la única razón que apoyo a Ayuso, no hay ninguna otra razón, como ya han ido a por todos, el que le quedo soy yo. Como redimir la atención de otras cosas como es la imputación real de la mujer del presidente", expresó sin tapujos Nacho Cano.

A raíz de estos comentarios han sido muchos los programas que se han lanzado a analizar el caso y las palabras, muy contundentes y críticas que ha vertido el artista. Una de las más claras ha sido Alba Carrillo en 'D Corazón', donde ha señalado que no le parece seguro opinar esas cosas. "A mí lo que me da miedo es que se mete con la policía, se mete con el periodismo, se mete con todo. No somos un país que tengamos que tener miedo de que haya una caza de brujas. Es que dice cosas muy graves".

La colaboradora siempre se ha distinguido por sus comentarios directos y para muchos esclarecedores y coherentes. Últimamente, también se ha mostrado muy abierta a opinar de temas políticos y asuntos en los que otros compañeros prefieren no entrar. "Como artista maravilloso, pero como ciudadano ha pinchado. Esto es una locura. Es mejor callarse y parecer tonto que hablar y confirmarlo".

El nuevo concurso de Alba Carrillo

El momento actual de Alba Carrillo es de los mejores de su carrera. Después de ser vetada, como muchos otros, por Telecinco, la versátil colaboradora se ha convertido en uno de los mejores fichajes de TVE y ahora estaría preparando el salto a otro nuevo proyecto en el que se le verá en la faceta de presentadora.

Y es que ya se ha confirmado su fichaje por Netflix, la gran plataforma mundial de contenidos en streaming. "Alba Carrillo aterriza en Netflix como maestra de ceremonias del éxito internacional 'Jugando con fuego'. Tras las versiones Reino Unido, Brasil, Latino y Alemania, Carrillo conducirá desde República Dominicana el arranque del desembarco del formato en la plataforma estadounidense", ha anunciado la plataforma.

Por el momento, la propia protagonista no se ha pronunciado al respecto, ni ha hecho declaraciones. Tampoco se conoce si dejará durante un tiempo o de forma definitiva sus programas de TVE o, por el contrario, compaginará una cosa con otra. Pero lo que está claro es que Alba Carrillo está viviendo su mejor momento tanto a nivel personal, como laboral, donde cuenta con varios proyectos y viene de triunfar en la Feria del Libro.