Álvaro Muñoz Escassi rompe su silencio y contesta a la entrevista de María José Suárez: "Nunca he mentido".

Las palabras de María José Suárez en ¡De Viernes! han reabierto la herida que ha producido su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Mientras que el jinete se ha visto envuelto en toda una trama de infidelidades y anónimos, la modelo ha querido dejar bien clara su versión de los hechos. En un plató y con una entrevista de varias horas, María José expuso todos los motivos que le llevaron a romper con Escassi.

"Le deseo lo mejor, pero lejos de mí", fue el resumen de una entrevista que está dando de que hablar. Por el otro lado, Escassi no ha salido delante de los medios a contar su versión, pero ya hay personas que han filtrado la reacción del jinete. Muy a su estilo, Escassi ni se ha inmutado ante las palabras de María José que le tacha de infiel y mentiroso.

Oriana, una chica trans que se le ha relacionado con Escassi, explicó en Fiesta que le señaló al jinete que muchas de las cosas que estaba diciendo María José eran mentira. Él, sin preocuparse en exceso le señaló que era problema de la modelo. "Déjalo estar. Yo nunca he mentido", sentenció el jinete.

María José da la cara

María José Suárez ha dado un paso al frente y se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para responder a Ávaro Muñoz Escassi después de la polémica que generó con su última entrevista en la que habló sobre su relación y posterior ruptura.

María José ha explicado cómo se enteró de la infidelidad de Álvaro Escassi: ‘’Yo tengo un mail de esta señorita que me dice ‘Hola, María José soy Valerí, tengo que contarte una cosa porque la persona con la que estás no es lo que tú crees’ y me deja un móvil’’.

No ha sido una noche fácil para María José en ‘¡De viernes!’, pues ha tenido que responder a las duras preguntas de los colaboradores para contar lo que ha vivido en las últimas semanas y cómo ha gestionado el hecho de que su ex dijera que se había acostado con Valerí (y con otras mujeres) porque mantenía con María José una relación abierta (cosa que ella ahora desmiente tajantemente). Pero también es duro para ella tener que hablar de este otro tema, el de Hiba, pues confiesa que no le duele el acercamiento en sí, sino en lo que afecta a su hijo.

“Me parece una falta de sensibilidad, de empatía, de estilo y de clase que tú, que lo acabamos de dejar, te pones a pasearte con los niños de Hiba por los cacharritos cuando mi niño se levanta ese mismo día y me dijo ‘Mami, ¿y la comunión a la que me iba a llevar Álvaro?’ Me parece una falta de sensibilidad y empatía…”, cuenta María José. No se cree que fuese un encontronazo casual porque días antes habían coincidido grabando un programa de televisión. Le sorprende, eso sí, y le duele “como madre”.