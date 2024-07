La amante de Escassi reaparece y lanza una dura advertencia: "Quiero que se sepa esto"

Después de una semana de rumores sobre las infidelidades de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez, una lista que parece no tener fin y a la que cada vez se suman más nombres, la modelo andaluza ha decidido dar la cara y sentarse en De Viernes para contar su versión de la polémica ruptura que ha protagonizado con el jinete y responder al testimonio que este concedía al mismo programa hace justo una semana.

En esa esperada exclusiva, el ex de Lara Dibildos reconocía la infidelidad que había dinamitado su relación con María José pero afirmaba haber mantenido con ella una relación abierta, cosa que la modelo desmentía a través de redes categoricamente.

Tras una semana de especulaciones y de que la supuesta amante del jinete filtrara más datos de sus encuentros, la andaluza se ha sentado en plató para contar toda la verdad y revelar desde el tipo de relación que mantuvo con Escassi hasta todos los detalles de los suspuestos vídeos íntimos que el jinete habría grabado mientras estaba con ella sin que esta se percatase.

Pero en la entrevista no solo ha habido tiempo para poner en evidencia a Escassi, la modelo no ha podido evitar emocionarse al recordar los buenos momentos de su relación con el jinete y lo dolida que está tras un fin de relación tan convulso.

A pesar de todo, la andaluza aseguraba que "no me va a callar nadie, por mucho que vaya por ahí enseñando videos míos a otras personas".

Tras las esperadas declaraciones de María José Suárez hay una persona que ha reaccionado a la entrevista, ni más ni menos que Valeri, la supuesta amante de Escassi y quien ha tirado de la manta para dejar al jinete al descubierto.

Valeri responde

María José Suárez se sentó en '¡De viernes!' para conceder una de sus entrevistas más personales. La ex de Álvaro Muñoz Escassi dio un paso al frente y desmintió la versión que dio el jinete sobre su infidelidad y reveló todo lo que ella habló con Valerí, la amante.

Con toda la polémica que generaron sus declaraciones y con la resaca de la entrevista aún presente, Kike Calleja ha revelado en 'Fiesta' cuál ha sido la reacción de Valerí a la entrevista que concedió María José Suárez en la que destapó la supuesta extorsión de la amante de Escassi.

Pero, antes de dar a conocer la reacción de Valerí, Kike Calleja ha explicado las medidas que tomará la amante de Escassi después de que la hayan acusado de extorsión "Está reunida con su abogado. Va a demandar a toda la gente que la ha acusado de extorsión, sin tener pruebas. 'Aquí la verdad solamente la sabemos este señor y yo, tengo pruebas y puedo demostrarlo''.

''Tengo un mensaje de Valerí'', adelanta el colaborador. ''Le he preguntado qué le pareció la entrevista de María José'' y revela la contundente respuesta de la implicada: ''Ya se lo dije a ella, se coronó de nuevo como Miss España 2024. Lo que pasa es que yo tengo que aclarar cosas. No estoy en casa, no puedo veros, pero quiero que se sepa esto''.

María José Suárez afirma no tener miedo de lo que pueda salir

María José Suárez reveló en '¡De viernes!' que Valerí le había contado que Álvaro Muñoz Escassi le había enseñado un vídeo íntimo de él junto a ella, pero María José aseguró que no ''tiene miedo'' y dio a conocer todos los detalles de esa conversación.

''Me dice a mí, 'hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo' y yo pongo un 'no' y me dice 'él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él'', explicaba María José.

''Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. Salgo yo con Álvaro, me da detalles de cómo tengo mis partes'', aseguraba la ex del jinete.