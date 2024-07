Emma García se derrumba en directo y se ve obligada a interrumpir "Fiesta": "Me he tenido que ir"

A Fiesta, el programa de los findes de semana que se emite en Telecinco y que presenta Emma García, suelen llegar muchas historias emotivas que tocan la fibra de los colaboradores y también de la presentadora.

Esta vez, Emma García se ha visto en una situación similar, tras escuchar el testimonio de uno de los invitados. La presentadora no podía evitar romperse en directo, teniendo que parar en plena emisión para recomponerse.

Emma García se rompe en plató

Enrique se ha sentado en el plató de 'Fiesta' junto a Emma García para dar a conocer al mundo su emotiva historia de superación. El invitado de esta tarde perdió la visión con tres años a causa de un cáncer que padeció en la parte trasera de la nariz.

''Recuerdo que a los tres años y medio, un mal día al salir de la guardería me notan que tengo un ojo más hinchado que el otro, me llevan al hospital para hacerme pruebas y detectan el cáncer. Es a partir de ese momento cuando empieza todo lo que tiene que ver con la enfermedad'', explica detalladamente.

Mientras escuchaba su historia, Emma García le ha confesado su emoción al borde de las lágrimas: ''Me emociona mucho hablar con él. Hemos tenido antes un encuentro, que me he tenido que ir, porque se me estaba corriendo todo el rímel''.

Enrique ha revelado cómo comenzó su nueva vida: ''Fue curioso, partía de una vida en la que yo veía, en ese momento, me acuerdo de estar en el hospital y mi familia me grababa cintas y me lo ponía al lado de la camilla del hospital y escuchaba muchísimas canciones''.

''La inocencia que tiene un niño te ayuda a llevar esos momentos, en aquella época, siendo tan niño, se veía todo de una manera diferente'', explica y revela la canción que le emocionaba escuchar: ''Me acuerdo de escuchar muchas veces la de 'Dos hombres y un destino', me emocionaba muchísimo y a día de hoy no te puedes ni imaginar''.

Además, Emma alaba que Enrique haya conseguido todo lo que se ha propuesto: ''Qué de cosas has hecho desde ese momento. Escribe, compone, es periodista, ha grabado su mini corto, has hecho todo lo que te has propuesto con un gran tesón''.