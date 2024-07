El extraño mensaje que Jessica Bueno le ha lanzado a Luitingo a través de Instagram: "Me gustan pocas cosas"

Jessica Bueno se encuentra en un buen momento personal. Desde que salió de la casa de GH VIP de la mano de Luitingo, compañero de concurso y a quien conoció en el reality, la sevillana presume de una buena racha sentimental.

Desde hace meses, la joven comparte su vida con el cantante, quien decidió hacer sus maletas y poner rumbo a Bilbao donde vive con la ex de Kiko Rivera. A través de sus redes ambos comparten el buen momento que están viviendo y en esta ocasión han vuelto a hacerlo al subir a Instagram un carrusel de imágenes en la cala del aceite, donde pasaron un divertido día de playa a tenor de las fotografías que han compartido.

Unas imágenes acompañadas de un sentido texto que subió la modelo.

Un buen momento

El pasado 5 de julio, Luitingo ofreció un concierto en Chipiona. Hasta allí se desplazó también Jessica, que no dudó ni un solo segundo en acompañar a su novio durante sus tareas profesionales. Una vez concluidas, la pareja optó por permanecer en Cádiz, esta vez para disfrutar de unos días de desconexión juntos en la costa.

Desde el comienzo de sus vacaciones, ambos se han dejado ver a través de sus perfiles en la actitud cariñosa que tanto les caracteriza y que ahora, en medio de sus planes más veraniegos, les ha llevado a dedicarse unos mensajes cruzados. En el caso de Bueno, ha compartido en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes en las que ha posado en la Cala del Aceite, ubicada en Conil de la Frontera, junto a su compañero de vida. “Me gusta la intensidad, lo sencillo, lo pasional. Lo que llega sin avisar y se queda para sumar. Las conexiones y los saltitos de alegría. Cuidar, cuidarme y que me cuiden. Decir haciendo y ser siempre yo. El mar, sus olas y tu risa. Me gustan pocas cosas, pero las que me gustan, me gustan un montón. Como tú”, ha escrito.

Aunque los versos citados pertenecen al autor Cristian Llorens, la influencer los ha tomado prestados para así, demostrar una vez más su amor hacia el cantante. Este, por su parte, ha respondido con otro post en el que aparece luciendo cuerpo durante uno de sus chapuzones en el mar. Aunque su novia no se deja ver en las instantáneas, sí que él la ha querido tener en cuenta a la hora de escribir el texto que las acompaña: “Un día inmejorable en la “Cala del Aceite”, haciendo el intento de salir bien, y con una compañía que espero que sea eterna”, ha añadido hacia la sevillana.