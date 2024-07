Ya se sabe el nombre del nuevo programa de David Broncano en TVE: "Es de todos"

Desde hace meses se viene especulando sobre el traspaso de La Resistencia, el programa presentado por David Broncano en Movistar Plus. Una interminable lista de rumores que al fin ha terminado ya que los comentaristas que comentan la Eurocopa en TVE anunciaban esta semana el fichaje del conocido presentador por la televisión pública.

Ahora que ya se sabe que el de Orcera recalará en septiembre en TVE y se enfrentará en prime time con El hormiguero de Pablo Motos, sigue habiendo dudas en el aire como por ejemplo el nombre del programa, algo sobre lo que ya se están haciendo cábalas y una información que ya ha descubierto El televisero.

Nuevo nombre

Hace tan solo unos días, Juan Carlos Rivero aprovechaba la emisión de la semifinal de la Eurocopa entre España y Francia en La 1 de TVE para anunciar oficialmente la llegada de David Broncano al access de la cadena pública tras 7 años en Movistar Plus+ con ‘La Resistencia’.

"Ya podemos anunciar que a partir de septiembre, David Broncano llega a RTVE. Cada noche, de lunes a jueves, después del Telediario", aseguraba el comentarista deportivo. "Un programa de humor con grandes invitados en La 1 y RTVE Play. ¡Broncano ya es de todos!", añadía Rivero.

Una prescripción publicitaria en la que en ningún momento se hizo referencia a ‘La Resistencia’. Y es que parece que ya está claro que David Broncano y su equipo no podrán seguir utilizando esa marca en su salto a TVE, pues el nombre pertenece a Movistar Plus+ y a cadena pública y la plataforma de pago no han llegado a un acuerdo para poder seguir explotándola.

No obstante, parece que la intención de David Broncano y TVE es que el público siga pensando que su nuevo programa de access prime time es ‘La resistencia’. Por ello, tal y como ha podido saber El Televisero en exclusiva, el cómico ha registrado la marca ‘La Resiliencia’, que podría ser el título de su nuevo espacio en La 1.

David Broncano llega TVE

Fue el pasado jueves 4 de julio cuando ‘La Resistencia’ echó el cierre en Movistar Plus+ tras siete temporadas de éxito antes de aterrizar en el access de TVE para luchar contra el todopoderoso ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos en Antena 3, ‘First Dates’ con Carlos Sobera en Cuatro, ‘El intermedio’ de El Gran Wyoming en La Sexta y el nuevo espacio que presentará Carlos Latre en Telecinco.