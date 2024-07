Sale a la luz la inesperada relación de Rosa López con este jugador de la Selección: "Me encanta"

Rosa López suele mantener un perfil bajo en redes sociales y en la crónica social. La granadina no es muy dada a hablar de su vida privada, sin embargo, desde hace algunos años se sabe que la cantante mantiene una realación con Iñaki García, con quien el año pasado anunció que pasaría por el altar.

Sin embargo, por el momento dicho enlace no se ha producido y las especulaciones no han hecho más que crecer.

Hasta que ese momento llegue, la cantante no deja de compartir en sus redes sociales algunos videos de su día a día. Uno de los que más ha llamado la atención tiene que ver con su particular interpretación del tema Obi, oba, cada día te quiero más. Una conocida canción que la extriunfita decidía versionar jugando con el nombre de una de las estrellas de la Selección, Lamine Yamal. Sin embargo, la de Granada metía la pata con el nombre del futbolista y los comentarios señalando su metedura de pata no se hacían esperar.

Lluvia de comentarios

A horas del duelo que dilucidará al campeón de Europa entre las selecciones de España e Inglaterra, la afición de la Roja se ha dejado sentir en la previa en un evento organizado en Berlín como fiesta previa al decisivo encuentro.

Bajo el lema 'The Final Whistle Celebration', la multinacional Adidas ha acogido en el punto de encuentro habilitado para los aficionados en la ciudad sede de la final un evento lúdico para que los hinchas vaya preparando el partido. Y ahí, los españoles han querido hacerse sentir.

Cada uno tiene su propio pronóstico para la final. Unos ven un envite al límite contra los talentosos británicos; otros, una goleada fácil que ratifique el buen hacer de La Roja durante el torneo; y otros permanecen cautelosos de cara al choque, dado que no se fían del rival por mayor que sea la irregularidad que han mostrado en los choques previos. Aunque todos convergen en un protagonista: Lamine Yamal.

El joven delantero de España ha sido la sensación de la Eurocopa y los aficionados ven en él a la esperanza con que sepultar a los de Gareth Southgate. Su ya histórico gol a Francia le avala como depositario de la fe de los incondicionales.

Por este motivo, una grande de España, pero en la canción, Rosa López -apodada en su día Rosa de España-, ha decidido homenajear a su manera al jugador y ha hecho suya la nueva canción viral de Tik Tok.

En concreto, la que ha surgido después de que Estopa le cambiara la letra a la mítica canción Obi, oba cada día te quiero más por el nombre de Lamine Yamal. Sin embargo, la cantante ha cometido un fallo y, a su vez, ha decidido "renombrar" al jugador, un divertido error que no ha pasado desapercibido en las redes. "¿Por qué nadie la avisa?", "Como se nota que es de Granada" o "Me encanta", son algunas de las reacciones al vídeo de la extriunfita.