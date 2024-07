Sofía Suescun cambia de objetivo hacia Jorge Pérez, olvidando a Bosco: "No me dejaba tranquila"

Supervivientes: 'All Stars' ha vivido una nueva jornada de nominaciones en la que se ha visto la tensión clara entre dos de los concursantes. La polémica se ha originado en torno a Jorge Pérez, concursante que ha optado por nominar a Bosco. "Le aprecio muchísimo, me parece un chico excelente, pero es verdad que no tiene mucha iniciativa a la hora de hacer las cosas, hay que estar siempre encima de él. Tienes muchas virtudes, pero tiene que trabajar un poco más esas carencias que, como grupo nos tenemos que encargar de ellas", ha explicado.

En último turno le tocó a Sofía Suescun que después de ganar la última prueba, se había proclamado líder. Con Bosco como claro nominado, Suescun sorprendió con su votación. "Mira que me quedé dándole vueltas a la nominación de Marta porque estaba pasando lo que todos vivimos y lo más normal era nominar a la persona que me estaba atacando, pero estuve dándole vueltas con un run, run que no me dejaba tranquila. No me sale nominar a Marta y voy a nominar a Alejandro".

Pero la cosa no quedó ahí y es que como líder, podía escoger un nominado directo que tuvo claro desde el primer momento. "Mi nominación directa va para Jorge, me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien", expresó la navarra de forma clara. "No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo", contestaba Jorge Pérez indignado por los motivos que había expuesto su compañera.

En este punto fue donde Sofía optó por lanzar uno de sus comentarios clásicos en los que deja caer el ataque sin decirlo de forma directa. "Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", señaló, ante la respuesta seria de Pérez. "Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar". En este punto ya todo se había torcido, con Marta Peñate entrando a defender a Jorge Pérez. "Ese comentario tan sucio, ¿a qué viene? Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente lo vea".

La caída de Bosco

Aparatoso accidente de Bosco Blanch durante la 'Noria Infernal'. El arranque de la cuarta gala del reality presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño enfrentó a Logan Sampedro y Bosco Blanch en la mítica prueba, provocando una situación inédita en este juego.

Pese a ser una de las pruebas más extremas del formato, nada hacía pensar en desenlace del juego. Bosco Blanch ha provocado el mayor susto que se recuerda en una edición de supervivientes. Tras más de cinco minutos aguantando, el concursante salió despedido de la 'Noria Infernal' provocando varios golpes sobre el cuerpo del superviviente.

Esa aparatosa caída ha estado acompañada de numerosos golpes en las costillas que han dejado a un Bosco Blanch aparentemente dolorido. Sin embargo, tras ser atendido por el equipo médico, el concursante ha podido retomar con normalidad el resto del programa sin mayores complicaciones.