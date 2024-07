La sorprendente reacción de Julen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja, al conocer el sexo del bebé: "No se puede llamar Julen".

La noticia del embarazo de Anabel Pantoja también ha llegado a oídos de una persona con la que tuvo una relación muy íntima. Julen Pereira ha acudido al programa Fiesta para hablar sobre este tema y las últimas noticias. La propia Pantoja anunció esta semana el sexo del bebé, la noticia más esperada desde que se anunció que iba a tener a su primer hijo.

Y es que como bien dijo la propia Anabel y luego replicó Emma García, la sobrina de Isabel Pantoja está esperando a "¡Una sevillanita!". Una forma de anunciarlo que también parece haber gustado a Julen, que de forma positiva y tranquila afirmaba: "Una niña, una niña... una buena niña". No obstante, al esgrimista siempre le ha gustado jugar en sus declaraciones y en esta ocasión no iba a ser menos.

Aprovechando el tema de que vaya a ser una niña, el deportista bromeó con este hecho. "Una pena porque no va a ser niño, no se puede llamar Julen". Luego ya se puso más serio y quiso dejar claro que ya no mantiene ninguna relación, ni de amistad con Anabel, aunque espera que todo salga a la perfección. "No hablamos, yo creo que ella no me felicitaría a mí. Les deseo lo mejor, en privado no hablamos así que es un poco ridículo que la felicite por el embarazo".

Amor Romeira revienta la noticia

Desde hace semanas, el sexo del bebé que espera Anabel Pantoja con David Rodríguez es toda una intriga. Aunque ciertas palabras de su madre Merchi y de su tía Isabel hicieron pensar que se trata de un varón, las desconcertantes declaraciones de su gran amiga Amor Romeira han hecho dudar a todo el mundo.

La influencer llegaba a la finca donde se celebra tanto el cumpleaños de su amiga como su 'gender reveal party' más morena de lo normal, ya que tal y como confesaba acaba de volver de sus vacaciones: "Estoy morenisima, he estado en Cabo Verde y unos días en Huelva".

Cargada con cajas y maletas, Amor reconocía que tan solo traía lo justo y lo que es necesario para el show. Además, explicaba que venía "con muchísimas ganas" de vivir este día tan especial y lleno de celebraciones.

Pero a la hora de contar que había traído para Anabel y su bebé, se le escapaba sin querer: "Le llevamos un regalito muy bonito para las dos". Unas palabras que pueden pasar desapercibidas, pero que claramente se refiere en género femenino al futuro hijo de su amiga. ¿Lo habrá hecho para despistar o será verdad?