El castigo ejemplar en Supervivientes a Jorge Pérez por el incidente "nunca visto" en el reality: "Desvirtuando la esencia del programa"

Nueva entrega de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'. Los supervivientes asaltaron anoche la caseta del equipo técnico, llevándose consigo toda la comida que encontraron a su paso. En la gala de esta noche se emitirán las imágenes y se anunciarán las consecuencias inéditas que generará su acción.

En mitad de una espectacular tormenta, ocurrió un acontecimiento que infrigía todas las normas de esta aventura, un hecho inaudito que iba a tener grandes consecuencias para todos ellos.

"Abrimos de forma completamente excepcional esta palapa porque lo que ha pasado hace 12 horas en 'playa leyenda' ocurrió algo que requiere medidas urgentes", explicaba Laura Madrueño. "Esta situación es algo nunca visto porque, no solo han entrado todos a robar, si no que lo han hecho con premeditación, siendo plenamente conscientes de que estaban siendo grabados. Infringiendo por completo las principales normas de 'Supervivientes", Laura Madrueño.

Algo por lo que los concursantes eran convocados a la palapa, que se abría de manera excepcional durante el 'Tierra de Nadie' y Jorge Javier Vázquez les explicaba el motivo por el que esto ocurría.

Estos podían escuchar las imágenes y se pronunciaban sobre esto. "Todo inicia porque empezamos a hablar de manera desconsolada de comida y eso genera una ansiedad que no somos capaces de controlar", explicaba Jorge Pérez para poner en contexto la situación. Jorge Javier les decía algo tras lo ocurrido: "Viendo las imágenes es más grave de lo que podéis pensar, estáis desvirtuando la esencia del programa y como concursantes de supervivientes tenéis una responsabilidad. No solo incumplistéis las normas, además dejástéis sin comida al equipo. Este pasar por encima de todo y de todos no lo había visto nunca". Y, todos terminaban coincidiendo en que si volvieran atrás no cometerían este acto.

Pero los actos tienen consecuencias y el presentador les comunicaba su castigo: "Lo que habéis hecho es intolerable, habéis demostrado una falta de respeto ante las normas del concurso y el equipo del programa. Esto tendrá serias consecuencias y las descubriréis cuando lleguéis a playa leyenda".

Los supervivientes se subían a la barca y ponían rumbo a la playa para ver las consecuencias de sus actos, que Jorge Javier adelantaba: "Les espera la nada más absoluta, 'playa leyenda' ha vuelto a quedarse vacía, exactamente igual que cuando llegaron al inicio de su aventura. Empezaron sin dotación y ahora van a tener que sobrevivir sin ella. Lo han perdido todo, incluso el fuego".

Dos anzuelos, hilo de pescar, un puñal, gafas y tubo es la única dotación que les ha quedado, exactamente la misma dotación que al principio de la aventura. Algo que desubrían en su llegada a la playa.