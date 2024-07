Crisis en la pareja de Jessica Bueno y Luitingo por las vacaciones de verano: "Tirada de nuevo".

Las vacaciones no han empezado de la mejor manera para Jessica Bueno y Luitingo que se han visto atrapados en el aeropuerto de Barcelona. El motivo era que habían ido a recoger a los dos hijos de la modelo, que llegaban desde Arabia Saudí de la boda de Jota Peleteiro con Ajla Etemovic. "Recién llegados a casa, reventados después de conducir toda la noche desde Bilbao con los peques", explicaba Jessica Bueno

"Nos han tenido hasta la noche retrasando el vuelo hasta que al final lo han cancelado y la solución era aún peor, escala en Barcelona incluida al día siguiente y con riesgo de no encontrar avión", continuaba la historia, cabreada por la situación y por cómo le habían tratado desde la compañía aérea. Además de que no le habían dado alternativas más que esperar durante toda la noche.

"Y con dos niños pequeños, sin cosas ni nada, porque solo iba a recogerlos y volver a Sevilla. "Menos mal que Luitingo quiso acompañarme y estaba con nosotros, porque seguramente no me habría atrevido a alquilar un coche yo sola y me habría tocado dormir con mis hijos, mañana coger un avión a Barcelona y allí me habría quedado tirada de nuevo con ellos y a saber cuándo llegaríamos a casa...".

En el caso del cantante, la reacción ha sido más airada, descargando todo su enfado en redes sociales. "El día de hoy, de película... Ya contaré todo", empezó diciendo el cantante, que ponía en aviso a sus seguidores. "Dedicaros a alquilar bicicletas o pistas de pádel, porque lo que habéis hecho hoy con tantas personas es un crimen. Vais a devolverme hasta las fatigas de cuando despegáis con el avión".

Lutingo rompe su silencio

Luitingo rompe su silencio tras el comunicado de Jessica Bueno por los rumores de un posible embarazo. El cantante de Triana ha querido manifestarse y pronunciarse públicamente después de que su novia, a la que conociera durante su participación en 'Gran Hermano VIP', se viese obligada a aclarar si estaba o no esperando un hijo suyo. José Luis Romero Magro - verdadero nombre del artista- no ha tenido reparos a la hora de dirigirse hacia todos aquellos que especulado y hablado sobre el cuerpo de la modelo, cuyo vientre ha llevado a pensar a muchos que está embarazada.

De manera clara y directa, Luitingo se pronuncia sobre la comentada maternidad de su novia. A él, que le encantaría tener sus propios hijos con la modelo que le cambió la vida hace menos de un año, probablemente nada le hiciese más ilusión que ver a Jessica Bueno embarazada de un hijo suyo. Sin embargo, que por su tripa se haya dado por hecho un embarazo no le ha gustado nada.

"Normalmente, la gente que siempre critica y quiere hacer daño, suele tener toda la cara de un mirlo resfriao", escribe tratando de no perder su sentido del humor mientras carga contra quienes supuestamente han tratado de "hacer daño" a su pareja preguntándole (o afirmando en otros casos) que está embarazada.