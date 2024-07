Una exnovia de Escassi rompe su silencio para sentenciarlo: "A buen entendedor pocas palabras bastan".

El escándalo de Álvaro Muñoz Escassi y José María Suárez sigue dando de que hablar. Después de la entrevista de la empresaria en ¡De Viernes!, donde ataca al jinete por la supuesta infidelidad, son muchas las personas que han salido a hablar de la relación a desvelar nuevas informaciones. La última en hacerlo ha sido una de las exnovias más conocidas de Escassi, Sonia Ferrer.

Como colaboradora de 'En boca de todos', el programa no ha pasado la oportunidad de preguntarle sobre qué piensa del jinete y las posibles medidas que tiene que llevar a cabo María José Suárez. "Con actúa así, ¿a qué nos referimos? Porque creo que esta historia tiene muchas aristas. Yo ya dije lo que tenía que decir aquí de Álvaro Muñoz Escassi cuando me enteré de toda esta historia. Yo lo avisé, que no me metería con Escassi y creo que a buen entendedor pocas palabras bastan", empezó diciendo la presentadora.

Sin embargo, tampoco quiso entrar hasta el fondo del asunto, manteniéndose al margen y dejando que sean otros los que opinen de la supuesta infidelidad. "A partir de ahí, yo no tengo nada que ver en esta película. Claro que conozco a Álvaro Muñoz Escassi, pero desde hace 10 años no hablo con él y no sé cómo vive su vida y, por supuesto, no sé cómo vive sus relaciones. Así que a mí no hay absolutamente nada que preguntarme. Lo que tenemos que hacer es escucharles a ellos", sentenció.

La respuesta de Escassi

Las palabras de María José Suárez en ¡De Viernes! han reabierto la herida que ha producido su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Mientras que el jinete se ha visto envuelto en toda una trama de infidelidades y anónimos, la modelo ha querido dejar bien clara su versión de los hechos. En un plató y con una entrevista de varias horas, María José expuso todos los motivos que le llevaron a romper con Escassi.

"Le deseo lo mejor, pero lejos de mí", fue el resumen de una entrevista que está dando de que hablar. Por el otro lado, Escassi no ha salido delante de los medios a contar su versión, pero ya hay personas que han filtrado la reacción del jinete. Muy a su estilo, Escassi ni se ha inmutado ante las palabras de María José que le tacha de infiel y mentiroso.

Oriana, una chica trans que se le ha relacionado con Escassi, explicó en Fiesta que le señaló al jinete que muchas de las cosas que estaba diciendo María José eran mentira. Él, sin preocuparse en exceso le señaló que era problema de la modelo. "Déjalo estar. Yo nunca he mentido", sentenció el jinete.