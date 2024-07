Jorge Pérez manda un contunduente un mensaje a su mujer tras salir a la luz su infidelidad: "Quiero saber si mi mujer está en plató"

La somra de la infidelidad vuelve a Jorge Pérez en Superviventes. Y, es que, cuando Sofía Suescun, como líder, nominaba directamente a Jorge Pérez soltaba un "yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", que no gustaba a su compañero y que también enfadaba a Alicia, su mujer, que así lo dejaba saber en plató.

Jorge Pérez, que le había hecho saber a Sofía que no le había gustado nada que se comiera la tarta de su cumpleaños junto a Abraham García, en vez de elegir una recompensa para todo el grupo, se llevaba un tremendo dardo de su compañera cuando esta le nominaba directamente. "Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar", respondía Jorge al escuchar las palabras de Sofía. Las reacciones a esto no iban a tardar en llegar en la palapa y, es que Marta Peñate saltaba contra Sofía al escuchar esto: "¿Qué tiene que ver una tentación con otra? Esto me parece tan sucio... todo el día sacando el pasado. Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente los vea". Pero Sofía se reafirmaba en sus palabras: "La tentación es la tentación. En la tentación hemos caído muchos, hay que aceptarlo".

Las lágrimas del concursante

Jorge Pérez afirmaba en directo a Jorge Javier Vázquez que esta frase de Sofía le había generado "indiferencia" y que no le había conseguido ofender con esto, pero con la que no quiere ningún tipo de relación más con ella: "Aquí hablamos de lo que ocurre en 'SV All Stars' excepto ella, ella hace su camino y yo sigo el mío".

Marta Peñate, que ya durante el momento en la palapa saltaba para defender a su compañero, volvía a entonar en directo que este gesto de Sofía no le había gustado nada: "Es destilar veneno por la boca, algo que yo no comparto. Se puede discutir por cosas que pasan aquí, pero intentar hacer daño a una familia no lo comparto".

Tras escuchar estas palabras de Marta, la propia Sofía afirmaba estar de acuerdo con lo que había dicho y quería pedir perdón a Jorge: "Creo que fue bastante cruel, estaba caliente. Lo siento, creo que no fue lo que tenía que haber dicho, no me sentí bien al día siguiente. No quiero hacer daño a nadie en ese aspecto, creo que lo importante es saber rectificar y pedir perdón. Lo siento también con la gente que se haya sentido ofendido fuera". Después de esto, y durante el 'Ágora de Poseidón', después de que volviera a salir este tema, Jorge Pérez terminaba rompiéndose y, entre lágrimas, le hacía una pregunta a Jorge Javier en directo: "Quiero saber si mi mujer está en plató, solo necesito saber si sí o si no". "Tu mujer está bien", le decía el presentador, algo que tranquilizaba a Jorge que, aunque no podía contener las lágrimas quería terminar con el tema: "Ya está, lo digo de verdad. Os lo pido por favor". "Él se hace el fuerte, pero creo que él lo ha pasado con el tema", apuntaba Alejandro Nieto aunque Jorge prefería cerrar este momento y no decir nada más.

Ya más tranquilo y tras saber que continúa nominado en la ceremonia de salvación, Jorge aprovechaba para mandar un mensaje a su mujer Alicia Peña: "Decirle que la amo, que la quiero, que estoy deseando estar con ella y que para mí es mi mundo".