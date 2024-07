María José Suárez ya habla de su nueva ilusión tras la polémica con Escassi: "Una relación tan bonita"

María José Suárez ha hecho frente a las preguntas incisivas sobre su vida personal de manera contundente pero con una mezcla de humor. La modelo ha sido preguntada sobre si Álvaro Muñoz Escassi se había puesto en contacto con ella, a lo que respondió entre risas y suspiros.

"Ay, no voy a hablar nada", ha asegurado sin poder evitar reirse. La ex Miss España ha dejado claro que está bien y que ha decidido poner fin a este capítulo de su vida: "Estoy bien, muy bien. Yo ya todo lo que tenía que comentar lo comenté en la entrevista, creo que ha quedado todo bastante claro y lo que quiero es continuar ya con mi vida y recuperar mi vida lo antes posible. Esta historia ya pasó".

Sobre su relación con Hiba Abouk, María José Suárez ha preferido no revelar si se han comunicado tras los recientes acontecimientos mediáticos. Sin embargo, se ha tomado con buen humor los comentarios que sugieren que mintió en su última entrevista.

La modelo ha dejado claro que desea enfocarse en seguir adelante y recuperar la normalidad en su vida. Con una actitud decidida y una sonrisa, María José Suárez cierra la entrevista, mostrando que está lista para dejar atrás las polémicas y continuar con nuevos proyectos.

La entrevista

No ha sido una noche agradable para María José Suárez en su entrevista en '¡De viernes! Durante la noche, María José Suárez ha desvelado el mensaje que le envió a Hiba Abouk cuando salió a la luz el acercamiento que se produjo entre la actriz y Escassi y ha narrado cómo fue la extorsión que sufrió el jinete por culpa de su amante Valerí. Pero las lágrimas de la presentadora han llegado al final de su intervención, cuando le ha enviado un mensaje a su expareja. Beatriz Archidona le da la oportunidad a María José de que termine su entrevista enviándole un mensaje a Álvaro y la invitada no puede evitar emocionarse al empezar a hablar: "Es una pena vernos en esta situación en la que yo tenga que venir aquí a hablar de intimidades en un programa de televisión cuando dije que no iba a hablar...", comienza a decir.

"Pero me he visto obligada por su entrevista de la semana pasada. Me he visto que tenía que contar mi verdad. Y me da mucha pena que ha sido una relación tan bonita que tenga que acabar de esta menar que no nos lo merecemos ni él ni yo. Le deseo toda la suerte del mundo... pero lejos de mí", remata su mensaje.

Y es que, segundos antes, María José ha confesado no tenerle ningún miedo al jinete por lo que ha podido decir: "A mí no me calla nadie. Yo he venido a contar la verdad, no mi verdad. Lo que he vivido este mes. Escassi, por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas por ahí o vaya hablando de mí, no me va a callar".