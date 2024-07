Sale a la luz la infidelidad de Kiko Jiménez mientras Sofía Suescun está en Supervivientes: "Le pusiste los cuernos"

Adara Molinero y Kiko Jiménez han protagonizado un duro enfrentamiento en el plató de Supervivientes en el que han salido a relucir desde infidelidades, a todo tipo de trapos sucios entre ambos influencers.

Todo explotaba por el video famoso del supuesto tonteo entre Bosco y Sofía Suescun cuando las cámaras no estaban grabando. A raíz de esta comentadas imágenes se desataba la guerra en directo y Jorge Javier tenía que intervenir para poder continuar con el programa.

Guerra en plató

Adara y Kiko Jiménez protagonizan un cara a cara en plató que acaba con la mención de varias de sus historias del pasado. “Le pusiste los cuernos”, son algunas de las acusaciones más fuertes entre ambos en el plató de ‘Supervivientes All Stars’.

Tras visualizar las imágenes de Sofía cuidando a Bosco, en actitud muy cariñosa, Kiko Jiménez continua con la defensa de su novia en plató: “Una compañera que lo que está haciendo es ayudar a otro compañero que acaba de sufrir un golpe muy duro en una prueba, y que eso todavía la hace aún más grande”.

Es entonces cuando Adara comenta de fondo: “Está el tema que te quema”. Y es que hace escasos días, Sofía y Bosco protagonizaban unas imágenes comprometidas en las que se veía a ambos concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ “muy cerca”.

“Qué buena es, es buenísima”, ha continuado Adara. Unas palabras ante las que Kiko Jiménez ha pronunciado rotundamente: “Tú lo que estás es celosa porque te gusta Bosco. Estás reventada y sigues enamorada de Bosco”.

Kiko Jiménez tampoco olvidaba las palabras que le dedicó Adara en plató hace unos días y ha pronunciado: “Lo que hiciste fue una falta de respeto super grande, decirme que me lime los cuernos. Díselo a Hugo, que fuiste la que le pusiste los cuernos teniendo un hijo en común. Ve y se los limas, que yo todavía no he visto que me haya puesto los cuernos Sofia”.

“¿Quieres que hablemos de Estela?”, le ha respondido Adara Molinero. Ante estas acusaciones, ambos han continuado con el cara a cara durante unos tres minutos en plató, hasta que Jorge Javier ha dado por zanjado su encontronazo: “Bueno, silencio un poquito”.