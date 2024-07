Sale a la luz la relación entre Escassi y Valeri: "Está firmado"

Álvaro Muñoz Escassi ha visto como en pocos días mantenía una idílica relación con María José Suárez a pasar a estar en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad del jinete. Son muchas las cosas que se han contado sobre este hecho y los protagonistas de la historia tampoco se han quedado callados. La entrevista de María José en ¡De Viernes! volvió a reabrir el tema.

Por su parte, Escassi ha querido escapar de los medios, pero sí que ha aparecido una tercera protagonista: Valeri. La supuesta persona que envió el correo electrónico avisando a María José ha dado alguna que otra declaración en las que esclarece la relación. "Me dice que en cuanto María José se pone en contacto con Álvaro después de que ella le mande esos correos y le diga que una chica que se llama Valeri le ha escrito, él enseguida le desbloquea y a día de hoy no la tiene bloqueada", expresa Kike Calleja.

Sin embargo, por temas legales no ha querido ni dar su voz ni poner su cara. Las declaraciones las ha ido haciendo a través de conversaciones con periodistas. "He hablado con su entorno más cercano y me han dicho que no tiene pensado hablar porque con el tema de la demanda se ha parado que ella pueda hacerlo en algún medio de comunicación. No puede hablar porque tiene un papel firmado".

Esta información ha sido confirmada por otros colaboradores del programa que también han desvelado la intención de Escassi por no hacer declaraciones. "No tiene intención de seguir hablando porque no quiere que se dé la vuelta a este asunto y le pueda perjudicar. Piensa en su furo y cree que puede salir alguna información en los próximos días. Si finalmente habla Valeri y dependiendo de lo que diga... él tomará decisiones".

La entrevista

No ha sido una noche agradable para María José Suárez en su entrevista en '¡De viernes! Durante la noche, María José Suárez ha desvelado el mensaje que le envió a Hiba Abouk cuando salió a la luz el acercamiento que se produjo entre la actriz y Escassi y ha narrado cómo fue la extorsión que sufrió el jinete por culpa de su amante Valerí. Pero las lágrimas de la presentadora han llegado al final de su intervención, cuando le ha enviado un mensaje a su expareja. Beatriz Archidona le da la oportunidad a María José de que termine su entrevista enviándole un mensaje a Álvaro y la invitada no puede evitar emocionarse al empezar a hablar: "Es una pena vernos en esta situación en la que yo tenga que venir aquí a hablar de intimidades en un programa de televisión cuando dije que no iba a hablar...", comienza a decir.

"Pero me he visto obligada por su entrevista de la semana pasada. Me he visto que tenía que contar mi verdad. Y me da mucha pena que ha sido una relación tan bonita que tenga que acabar de esta menar que no nos lo merecemos ni él ni yo. Le deseo toda la suerte del mundo... pero lejos de mí", remata su mensaje.

Y es que, segundos antes, María José ha confesado no tenerle ningún miedo al jinete por lo que ha podido decir: "A mí no me calla nadie. Yo he venido a contar la verdad, no mi verdad. Lo que he vivido este mes. Escassi, por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas por ahí o vaya hablando de mí, no me va a callar".