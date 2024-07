Adiós a la papada este verano: el método japonés con el que solo necesitas usar tus manos

¿Estás acomplejado por tu papada? Pues tranquilo porque hay muy buenos consejos para reducirla.

¿De dónde viene la papada? La papada es molesta por su aspecto antiestético y se debe a un depósito excesivo de grasa bajo el mentón que se acumula formando un bulto, dando la apariencia de un pliegue. La flacidez de la piel también puede ser responsable de la pérdida de los músculos faciales. ¡Todo el mundo puede tener una! Hay varias razones por las que la papada puede aparecer con el tiempo. En primer lugar, los malos hábitos de vida pueden ser los responsables. Como el consumo excesivo de azúcares o alimentos grasos. Por no hablar del tabaquismo. Este bulto también puede aparecer tras cambios hormonales. Como en el momento de la menstruación o la menopausia. ¡Y eso no es todo! El aumento de peso puede ser responsable de ese poco de grasa extra en la barbilla.

María González Falcó

¿Cuál es el motivo? Las células grasas crecen rápidamente en esta zona. En la mayoría de los casos, la papada se transmite de generación en generación. También hay que señalar que, con el paso de los años, disminuye la producción de colágeno y elastina. Cuando la piel pierde elasticidad, los tejidos se aflojan. Los gestos cotidianos también pueden desarrollarla. Tal es el caso de las malas posturas. Además, al mantener el cuello demasiado bajo, o con una mala postura al dormir, es posible comprimir los músculos. Y afectar al óvalo facial.

El truco para que desaparezca

Este defecto físico puede hacer que la gente se sienta muy incómoda. Algunos incluso optan por operarse. No es la mejor solución, porque si después vuelves a tus malos hábitos, puede reaparecer. Pero hay formas de deshacerse de la papada. Por ejemplo, puedes utilizar la técnica del yoga facial. Se trata de un truco diseñado para mejorar la circulación y fortalecer los músculos de la cara. Para que el ejercicio sea lo más eficaz posible, no es necesario utilizar una piedra Gua Sha. Basta con utilizar las manos y estirar la piel alisará las arrugas del cuello. Es un movimiento de un minuto que debes hacer todos los días. Para reducir la papada, también hay que seguir una dieta equilibrada. Evita los platos precocinados y las bebidas con gas ya que estos alimentos aumentan la cantidad de grasa bajo la barbilla. Necesitas beber suficiente agua para eliminar todas las toxinas. Además, también ayuda a reducir la retención de líquidos. En verano, come fruta con moderación, como la sandía, o verduras como el pepino, ricas en agua.