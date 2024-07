El cabreo monumental de Jessica Bueno y Luitingo tras varios meses de relación: "Vais a devolverme hasta las fatigas"

Apenas nueve meses después de que hicieran pública su historia de amor, Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno y Ajla Etemovic han decidido poner el broche de oro a su idilio con su boda, la cual Peleteiro ha desvelado a través de sus redes sociales. A través de su perfil en Instagram, el exfutbolista ha compartido una fotografía del momento: “Our Saudi Wedding In ABHA (Nuestra boda saudí en Abha)”.

Por su parte, hace un par de semanas, la exconcursante de 'GH VIP' se separaba de los pequeños Jota y Alejandro. Poco después, su exmarido anunciaba haber contraído nupcias junto a Ajla Etemovic, su novia desde hace unos meses. Pero lo que prometía ser un bonito encuentro familiar, ha terminado convirtiéndose en una agotadora odisea y provocado un cabreo monumental a Jessica y Luitingo, informa Outdoor.

La odisea de la pareja

"Recién llegados a casa, reventados después de conducir toda la noche desde Bilbao con los peques", cuenta Miss Sevilla a sus seguidores, muy enfadada. "Nos han tenido hasta la noche retrasando el vuelo hasta que al final lo han cancelado y la solución era aún peor, escala en Barcelona incluida al día siguiente y con riesgo de no encontrar avión", continúa completamente agotada mientras pide responsabilidades a la aerolínea con la que pretendían volar. "Y con dos niños pequeños, sin cosas ni nada, porque solo iba a recogerlos y volver a Sevilla".

"Menos mal que Luitingo quiso acompañarme y estaba con nosotros, porque seguramente no me habría atrevido a alquilar un coche yo sola y me habría tocado dormir con mis hijos, mañana coger un avión a Barcelona y allí me habría quedado tirada de nuevo con ellos y a saber cuándo llegaríamos a casa...", dice tremendamente agradecida a su pareja, que se ha convertido en uno más de la familia. "El día de hoy, de película... Ya contaré todo", dice por su parte el artista tras haber visto cómo él, Jessica y sus niños y otras cientos de personas se han quedado atrapadas en Bilbao durante horas. "Dedicaros a alquilar bicicletas o pistas de pádel, porque lo que habéis hecho hoy con tantas personas es un crimen. Vais a devolverme hasta las fatigas de cuando despegáis con el avión", manifiesta mientras advierte de su intención de emprender las medidas necesarias para que se compensen los agravios.