Jorge Pérez desvela toda la verdad al romperse: "Engañaba a mi mujer, le decía que iba a hacer unos recados"

Jorge Pérez para ha abierto su corazón en Supervivientes y ha dado a conocer su lado más íntimo y desconocido. Guardia Civil, fama, Alicia, familia y 'Supervivientes' eran los escalones por los que iba a ir pasando en el ‘puente de las emociones'.

Jorge confesaba que vivió la parte mala de la fama, donde recordana el mal momento que pasó por su vida: "Tengo que ser parco en palabras por diferentes motivos sobre ese asunto, pero el que calla no siempre otorga aunque a mí me hubiera gustado decir muchas cosas. Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia si me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde".

El contexto, de todo no se mencionó en el programa, dado que se sobrentendía que los espectadores recordaban qué había ocurrido. Alba Carrillo fue el centro de la polémica dhace en la Navidad de 2022 cuando tuvo un affaire con Jorge Pérez, también colaborador del mismo programa, durante la fiesta de Navidad que celebró la productora de Ana Rosa. Un affaire que desvelaron sus propios compañeros y que le pudo suponer el divorcio a Jorge Pérez, que se encontraba, en teoría, felizmente casado. Sin embargo, la cosa no fue a mayores, al menos con su matrimonio. Eso sí, los dos colaboradores se ausentaron del programa durante un tiempo. Alba Carrillo acudió al Deluxe, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, donde contó todo lo que había sucedido con su compañero y, tras un tiempo prudencial, volvió al programa. Sin embargo Jorge Pérez parece se tomó más largas, algo que molestó en gran medida a la propia Alba Carrillo, que criticó el diferente trato que se les estaba dando en el programa.

Bucle de destrucción

En 2021 Jorge Pérez se abrió en ‘Ya es mediodía’ de Telecinco y confesó la que fue su mayor "obsesión". El marido de Alicia Peña se sinceró como nunca y habló de la “obsesión” que trastocó su vida: “Hubo un momento en el que el trastorno de verme bien se me fue de las manos (..) A toro pasado, veo que tenía un problema”, declaró.

“Era una obsesión con el cuerpo, con el gimnasio… Engañaba a mi mujer, no con otras, per sí le decía que iba a hacer unos recados, porque el gimnasio estaba cerrado, y me hacía 60 km para ir a un gimnasio que estuviera abierto”, afirmó.

En su relato, Jorge Pérez aseguró que “nunca” terminaba de verse “bien”: “Entras en un bucle de destrucción total (..) Lo mejor que me pudo pasar fue romperme el brazo. Estuve mucho tiempo sin poder entrenar y lo pasé muy mal”, aseguró. El ahora concursante de ‘Supervivientes All Stars’ se confesó como nunca ante las cámaras de Telecinco y declaró que estuvo a punto de caer “en depresión” tras lesionarse y no poder entrenar: “Mi mujer fue mi principal apoyo”.