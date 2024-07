Marta Peñate y Sofía Suescun firman la paz en Supervivientes All Stars: "En verdad soy buena"

La guerra entre Marta Peñate y Sofía Suescun ha sido una de las más encarnecidas que se han visto en las últimas ediciones de Supervivientes. Tratándose de un concurso especial, en el que se han juntado grandes participantes de otros años, se esperaba que las tensiones y peleas fuesen duras. Y no tardaron en aparecer. Dos de las grandes figuras televisivas y con carácter como la exconcursante de La Isla de las Tentaciones y la exganadora de Gran Hermano han tenido sus más y sus menos.

Todo se desató por una recompensa que Suescun solo quiso compartir con Bosco, dejando de lado a sus compañeros. Su decisión no fue bien tomada y quién más se lo echó en cara fue Peñate. Con el paso de los días la tensión no se ha rebajado, pero la andaluza parece ser que ha dado un paso hacia la reconciliación. Precisamente, al igual que todo empezó por una recompensa, la tregua ha llegado por el mismo motivo.

Después de que Logan fuese el ganador de una de las pruebas, la organización señaló que sería Marta Peñate la encargada de decidir el reparto. La concursante, después de pensarlo un rato, dio la sorpresa. "¿Sabes qué pasa? Que me vengaría por lo de la tarta, porque fue muy feo, pero como esto es una recompensa que no la he ganado yo, sino que la ha ganado Logan, no quiero que él quiera dejar sin comer a Sofía".

"Pero aquí tiene que ser lo que quieras tú", le recordó Laura Madrueño, buscando una nueva chispa que desatase todo de nuevo. Sin embargo, Peñate mantuvo su elección, dejando que la navarra pudiese disfrutar también de la recompensa, pero sin dejar que se confiara. "Ya, yo tampoco soy de dejar sin comer a la gente. En verdad soy buena. Así que bueno, le dejo este cachito…".

El mensaje de Bosco Martínez-Bordiú

Bosco Martínez-Bordiú sigue recuperándose del accidente que sufrió en este pasado jueves en 'Supervivientes: All Stars' mientras participaba en la prueba de la 'Noria Infernal'. Después de este momento, el concursante del reality de Telecinco ha lanzado un mensaje tranquilizador a través de las redes sociales del programa.

“Hola familia. Aquí todo bien. Sin marcas y sin nada. Me sigue doliendo del golpetazo del otro día, pero vaya, me puedo mover. Intentaremos recuperar y ayudar lo máximo posible por aquí y recuperar para la siguiente prueba. Os pido perdón, que perdí el tridente y no pude hacer el máximo en la prueba de líder, pero bueno, intentaremos recuperar para ir a por las siguientes. Y oca oca, ¡tiramos porque nos toca! Os mando un fuerte beso y todo bien por aquí”, aseguró el sobrino de Pocholo.

Lo cierto es que gran parte de la audiencia de 'Supervivientes: All Stars' aún no han olvidado el aparatoso accidente que sufrió Bosco en la última gala. Tras más de cinco minutos aguantando, el concursante salió despedido de la 'Noria Infernal' provocando varios golpes sobre el cuerpo del superviviente.

Esa aparatosa caída ha estado acompañada de numerosos golpes en las costillas que han dejado a un Bosco Blanch aparentemente dolorido. Sin embargo, tras ser atendido por el equipo médico, el concursante ha podido retomar con normalidad el resto del programa sin mayores complicaciones.