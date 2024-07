El reencuentro de Isabel Pantoja con Kiko Rivera tensa aún más la relación familiar: "Quiere su porcentaje".

La familia Pantoja sigue dividida en dos con La Tonadillera, por un lado, y sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, por el otro. La tensión familiar, con el paso de los meses no hecho más que crecer y las últimas declaraciones de la pequeña Pantoja no han hecho más que abrir una herida que no tiene visos de que se vaya a cerrar pronto. Otra de las cuestiones que está en disputa es la propiedad de Cantora.

Con Kiko Rivera dueño del 40% por herencia, Isabel Pantoja quiere despejar estas cuestiones cuanto antes. Y es que ambos, como si de dos socios comerciales se tratasen más que de madre e hijo, están en negociaciones para conocer el porcentaje de pertenencia de cada uno y el que se llevarían en caso de venta. ""A ver qué hacen, quién se la queda, cómo se la queda, si hacen un hotel, si no lo hacen, si la alquilan...", expresó Antonio Rossi.

Y es que ambos van a encontrarse en la misma ciudad debido a compromisos laborables. "El mismo día que Isabel Pantoja reaparecerá en un concierto en Castellón, Kiko también actúa allí, aunque no a la misma hora porque lo hace un poco más tarde", señaló el colaborador, expresando que puede ser un buen momento para reunirse y hablar de esas cuestiones. En el caso de Kiko, su compromiso va en relación con la cantidad de dinero que pueda adquirir. "Él las deudas, como no las ha acarreado, él quiere su porcentaje y que otros asuman lo que él no ha asumido".

Las vacaciones de Isa Pantoja

Con el verano ya avanzado los primeros famosos se han dejado ver en redes sociales disfrutando de las vacaciones de verano. Una de las parejas que ha estado compartiendo sus viajes ha sido la de Isa Pantoja y Asraf Beno. Acompañados por su hijo, se han ido hasta Egipto para estar varios días en el hotel de Sharm El Sheikh, un resort de cinco estrellas con una oferta muy amplia.

Además de contar con ocho piscinas, también cuenta con un circuito de karting, un zoológico artificial y una gran oferta gastronómica que incluye un buffet, nueve restaurantes a la carta y once bares. Todo el ocio para grandes y pequeños, ya que el hijo de la pareja también pudo disfrutar de las diferentes zonas infantiles. Unas vacaciones por todo lo alto en las que no han querido escatimar en gastos.

Y es que el resort es de todo menos barato. Con las facilidades que pone, además de contar con habitaciones de 'high standing' el precio medio de la noche ronda los 500 euros. Es cierto que una de las claves de este tipo de hoteles es que no hace falta salir de ellos, ya que ofrece todo el tipo de ocio y gastronomía, pero sigue siendo un precio que mucha gente no puede pagar para costearse unas vacaciones.