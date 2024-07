Sale a la luz todo lo que podría perder Isabel Pantoja con los hijos de Carmina Ordóñez: "Tarde o temprano se hará justicia"

El próximo 23 de julio se cumplirán 20 años del triste fallecimiento de Carmina Ordóñez, una mujer que dejó una huella imborrable en la prensa del corazón por su manera de ser y estar... pero sobre todo por esa elegancia que derrochaba ante las cámaras.

A pesar de que han pasado ya dos décadas de su partida, su nombre sigue resonando por los medios de comunicación. El conflicto entre sus hijos, la herencia de Paquirri y la mala relación que mantenía con Isabel Pantoja... son muchos los temas por los que se sigue recordando a 'La divina'.

Europa Press hablaba hace unas semanas con la mejor amiga de Carmina, Eva Carreño, y si algo tiene claro es que ella no hubiese permitido nunca que sus hijos estuviesen enfrentados y distanciados como lo están en este momento: "No hubiese pasado, no hubiese pasado".

La amiga de Ordóñez no tenía ninguna duda ante este conflicto entre los hermanos y se posicionaba a favor de Julián Contreras: "Que le apoyo, ¿eh? Sí. Por favor, o sea, hombre, por supuesto, yo le apoyé hace... cuando... Bueno, es que no quiero hablar de los hijos, perdóname. No veo televisión, pero sí me posicioné hace unos meses por él y lo sigo haciendo".

Eva nos aseguraba que tuvo "una conversación con él (Julián), le dije tú que has pasado, por una depresión, entiendes ahora a tu madre. Y me dijo perfectamente, ahora entiendo a mamá" y añadía: "Hasta que no pasas por una depresión no sabes la mierda que es estar metida en ello. Yo te digo porque también desgraciadamente por lo que me ocurrió he pasado por una y es...".

Carreño también quiso contarnos que se alegra de que por fin se entienda el calvario por el que pasó Carmina en su relación con Ernesto Neyra, ya que por aquel entonces fue muy criticada: "Ahora sí, ahora sí. Antes no, la apalearon. Ahora sí. Ahora entienden perfectamente y ahora me encanta porque ahora hablan de ella. Ahora la entienden y me parece estupendo, pero lo pasó muy mal por todo lo que sacó de la vida que llevaba, que era una vida... vamos a ver si aquí venimos y la vida son dos días hay que disfrutar".

Por último, le preguntábamos sobre la 'maldita' herencia que los hijos de Paquirri no han recibiendo todavía por parte de Isabel Pantoja, y nos aseguraba que "Carmen quería que le diera lo que le correspondía a sus hijos porque ella me contó que había renunciado a la herencia y quería lo que le correspondía a sus hijos"... por lo que espera que en algún momento tanto Francisco como Cayetano reciban lo que les pertenece: "Yo me imagino que se hará justicia. Tarde o temprano se hará justicia".