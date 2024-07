Carlos Latre enciende la polémica al atacar a Pablo Motos y David Broncano: "No somos tan amigos"

El humorista e imitador Carlos Latre ha mandado un claro mensaje a Pablo Motos y David Broncano de cara a la guerra por las audiencias a la que se enfrentarán a partir de septiembre. El nuevo programa presentado por Latre, que aterrizará en septiembre en el canal principal de Mediaset, llevará por título unas palabras muy internacionales: 'Babylon Show'. En su primera promo, lanzada ya por Telecinco, el canal da una premisa muy clara: “Bienvenidos a un lugar donde lo imposible no existe”. Y aunque se desconocen muchos detalles sobre el formato, lo que aseguran son las risas de sus espectadores.

Esta nueva apuesta supondrá el trasvase del presentador, que hasta ahora ha estado ligado a Atresmedia. El cómico no solo ha sido jurado en todas y cada una de las ediciones de ‘Tu cara me suena’, sino que ha sido colaborador de ‘El Hormiguero’, espacio contra el que ahora competirá en la misma franja. El próximo viernes, 19 de julio, con la final de ‘Tu cara me suena 11’, Latre se despedirá del grupo de San Sebastián de los Reyes, por el momento.

Carlos se despedía así de Atresmedia: "He pasado por todo tipo de formatos y estoy en un momento de madurez espectacular. Tengo el cariño del público, soy una persona bastante aceptada a nivel social… Es un proyecto que llega en un gran momento. Estoy muy agradecido"

Carlos amenazaba a sus rivales de audiencia antes de la salida del programa: "No lo veo como una competición, pero en España nos empeñamos siempre en el enfrentamiento". "No somos tan amigos, pero tenemos una muy buena relación y hablamos de vez en cuando", añadía el cómico.

El increíble cambio de Carlos

El gran cambio que dió Carlos Latre fue con el peso. El jurado de 'Tu cara me suena' decidió dar un cambio en su estilo de vida y apostó por cuidarse. Así lo confesaba él mismo en una entrevista en 'Soy como Como'. El cómico contaba que tras el cambio, comenzó a cuidarse pero todo fueron "sensaciones". "Primero porque adelgacé mucho, no por cuestión de estética sino por cuestión de salud", aseguraba. Una decisión que decidió tomar tras ver un vídeo suyo que marcó un antes y un después en su forma de cuidarse. "Me vi en un vídeo caminando. Ahí vi, por primera vez, un caminar de una persona obesa".

"La primera fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83", contaba para explicar las fases de adelgazamiento por las que pasó. El cómico aseguró que la clave se centra en el equilibrio. "Tiene que haber momentos para todo. Momentos de decir "hoy como frankfurt" porque me apasiona, pero mañana no. Mañana me comeré una ensalada y deporte todos los días. Creo que ningún "todo" es bueno, y ese es el gran mensaje. Uno tiene que hacer el esfuerzo para bajar de preso primero, tiene que estar a rajatabla. Sin embargo, después cuando se consigue, se trata de equilibrio. Se trata de no privarte de nada y a la vez privarte de muchas cosas".