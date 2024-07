Esta es la famosa con la que habla Jorge Pérez: "Engañaba a mi mujer, le decía que iba a hacer recados"

La sombra de la infidelidad vuelve a Jorge Pérez en Superviventes. Y, es que, cuando Sofía Suescun, como líder, nominaba directamente a Jorge Pérez soltaba un "yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", que no gustaba a su compañero y que también enfadaba a Alicia, su mujer, que así lo dejaba saber en plató.

Ahora, el concursante ha declarado que ha conocido otra mujer y mantiene contacto con ella: “Lucía Bosé me siguió en redes sociales, me empezó a escribir y comenzamos a tener un contacto”, afirmaba. Durante varios meses, mantuvieron una relación de amistad a través de mensajes de móvil en la que se veía mucho cariño entre los dos.

El exguardia civil comentaba que en 2021 entró en un bucle de autodestrucción: "Hubo un momento en el que el trastorno de verme bien se me fue de las manos (..) A toro pasado, veo que tenía un problema”. “Era una obsesión con el cuerpo, con el gimnasio… Engañaba a mi mujer, no con otras, pero sí le decía que iba a hacer unos recados, porque el gimnasio estaba cerrado, y me hacía 60 km para ir a un gimnasio que estuviera abierto”.

Jorge confesaba que vivió la parte mala de la fama, donde recordaba el mal momento que pasó por su vida: "Tengo que ser parco en palabras por diferentes motivos sobre ese asunto, pero el que calla no siempre otorga aunque a mí me hubiera gustado decir muchas cosas. Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia si me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde".

Jorge Pérez, que le había hecho saber a Sofía que no le había gustado nada que se comiera la tarta de su cumpleaños junto a Abraham García, en vez de elegir una recompensa para todo el grupo, se llevaba un tremendo dardo de su compañera cuando esta le nominaba directamente.

"Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar", respondía Jorge al escuchar las palabras de Sofía. Las reacciones a esto no iban a tardar en llegar en la palapa y, es que Marta Peñate saltaba contra Sofía al escuchar esto: "¿Qué tiene que ver una tentación con otra? Esto me parece tan sucio... todo el día sacando el pasado. Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente los vea". Pero Sofía se reafirmaba en sus palabras: "La tentación es la tentación. En la tentación hemos caído muchos, hay que aceptarlo".