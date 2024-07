La preocupación de Finito de Córdoba por el encuentro entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol: "Tuvo un pequeño accidente".

Arantxa del Sol ha vuelto a la primera plana televisiva al anunciarse un cara a cara con Ángel Cristo. En ¡De Viernes! y con toda la tensión que arrastran desde Supervivientes, ambos concursantes se van a encontrar en plató por primera vez. Telecinco le ha levantado el veto para esta ocasión en la que se espera un tenso encuentro y en el que se van a aclarar diversas cuestiones. El programa ya ha lanzado un adelanto de lo que será esta entrevista doble.

"El que más me ha decepcionado por supuesto ha sido Ángel Cristo. Me decía tu programa está en mis manos. Me llamaba Finita. Todo el día provocando, era muy desagradable y me cuesta hasta reproducirlo. Su mujer estaba esperando una señala en el directo para hablar de una relación que tuvo con mi marido hacía 8 meses con todo tipo de detalles. Yo es que no daba crédito a lo que me estaban diciendo. Eso es lo que más daño me hizo, pensar qué se estaba contando fuera. No puedes pensar con claridad y hay un momento en el que ves enemigos por todas partes", expresa Arantxa.

El último corte del vídeo es una pregunta de uno de los periodistas. "¿Qué se te pasa por la cabeza cuando llegas y no está Finito de Córdoba esperándote en plató? La respuesta se conocerá el viernes por la noche. "Yo me he perdido un capítulo de todo esto para que lleguemos aquí", señala Joaquín Prat en su reacción a este adelanto que se emitió en 'Vamos a ver'.

"De las declaraciones que hemos escuchado, ella narra lo que le cuentan que dice Ángel. A ver si por fin en algún momento nos enteramos quién cuenta Arantxa determinado tipo de cosas", aclaró Antonio Rossi, antes de que el presentador se lanzase a adivinar quién había sido. "Es muy sencillo, o se lo dijo Kike Calleja o Blanca Manchón".

"Hay una cosa que a mí me cuenta el entorno de Arantxa. Y es que Finito tuvo un pequeño accidente mientras ella estaba en ‘Supervivientes’ y estuvo cojo. Lógicamente en la isla no lo sabía nadie y, cuando Ana Herminia fue a Honduras, se lo contó a Ángel Cristo y le dijo ‘mira lo que le ha pasado a Finito que está cojo’. Y Ángel, para provocar a Arantxa, lo utilizó y le dijo ‘oye, por cierto, saludos del cojo'", señaló el colaborador.

"Y Arantxa del Sol, desde ese momento, estaba preocupada pensando en qué le había pasado a su marido. Además, Ángel también le empezó a llamar Finita y como a lanzar cosas del marido subliminalmente. Cosa que me parece muy cruel y sucia".