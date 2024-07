'Una vida perfecta', 'Padre no hay más que uno' y 'Lazos de sangre', en el 'prime time' de hoy

Telecinco estrena, a partir de las 22:50 horas, la ficción turca 'Una vida perfecta'. Mansiones lujosas, glamurosas fiestas y viajes alrededor del mundo son una constante en la idílica vida de Şebnem, una mujer ambiciosa que ha trabajado duro para lograr su sueño: formar parte del exclusivo círculo de la élite social. Una vez conseguido su objetivo, tendrá que luchar denodadamente para hacer frente a oscuras amenazas de un pasado que nadie conoce y que podrían arruinar su existencia. Şebnem es una mujer nacida en la adversidad que gracias a su energía y tesón ha logrado ascender a la élite social. La glamourosa vida de Şebnem da un giro inesperado cuando oscuros episodios de su vida podrían salir a relucir. Por este motivo, luchará con todas sus fuerzas para salvaguardar a su familia y conservar su estatus social a cualquier precio.

Santiago Segura, protagonista en Antena 3

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por la película española 'Padre no hay más que uno'. Javier es lo que se ha bautizado como un ¿marido-cuñado? Ese que sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, y que continuamente regala a su mujer frases del tipo: 'es que no te organizas' o 'no te pongas nerviosa', ya que considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua.

La 1 opta, a partir de las 22:05 horas, por una nueva entrega de 'Lazos de sangre'. El programa recordará la historia de una mujer que hechizaba con su mirada, una mujer que no dejó de acaparar titulares y que "vivió su vida a tope buscando la felicidad y el amor". Su nombre está ligado a una de las sagas más conocidas de nuestro país, los Ordóñez Dominguín. Hija de Antonio Ordóñez y de Carmen Dominguín y sobrina de Luis Miguel Dominguín, su infancia transcurrió entre algodones, protegida y siempre al lado de su inseparable hermana Belén, de su primo Miguel Bosé y de amigos de su padre como Orson Wells o Ernest Hemingway. Los recuerdos de su íntima amiga, Charo Vega, hablarán de esas heridas que dejaron en ella cicatrices imborrables, como la prematura muerte de su madre, víctima de un cáncer a los 54 años: "Es el palo más grande que me ha dado la vida".

Cuatro emite, a partir de las 22:50 horas, una nueva entrega de 'Viajeros Cuatro'. Situada en el centro del Mediterráneo, con un clima increíble todo el año y una impresionante historia, Malta es el país más pequeño de la Unión Europea y uno de los destinos favoritos para estudiar inglés. En esta entrega, la reportera Lourdes Gordillo recorre las tres islas del archipiélago maltés: Malta, Gozo y Comino. En Malta explora la capital, La Valeta, comenzando por la calle de La República. A continuación, visita el famoso y turístico Blue Lagoon, en la isla de Comino, la más pequeña del archipiélago. Finalmente, recorre la espectacular playa de Ramla Bay y el Inland Sea, una laguna conectada al Mediterráneo por un arco de roca natural, en la isla de Gozo.

Jalis de la Serna y Zazza descubren la Navidad más atípica en laSexta

laSexta apuesta, a partir de las 22:30 horas, por 'Apatrullando la Navidad'. Jalis de la Serna, reconocido reportero y presentador de La Sexta, y Zazza el italiano, uno de los youtubers más conocidos mundialmente por sus reportajes en zonas conflictivas, se adentran en lugares en los que la Navidad es distinta y atípica, para mostrar de primera mano cómo la viven sus habitantes. Las grabaciones del reportaje se han realizado estas mismas navidades en diferentes escenarios, donde los dos reporteros se han tenido que enfrentar a situaciones paradójicas, sorprendentes. Lugares, a veces, peligrosos, en los que cualquier cosa puede ocurrir.