Adiós al papel higiénico: la alternativa húmeda que cada vez usa más gente

El papel higiénico es un elemento muy útil de nuestra vida cotidiana... Pero podría estar a punto de desaparecer. El papel higiénico ha conquistado el mundo. Los habitantes de Asia y Oriente Próximo nos miran de reojo cuando se enteran de que somos adictos al papel higiénico. Aunque este artículo es inútil en muchos países del mundo, resulta indispensable en nuestro país.

Llegamos a esta conclusión durante la crisis sanitaria. Porque durante Covid-19, era muy difícil encontrar este producto! ! Nadie olvidará el revuelo que causó en los supermercados. Incluso los sociólogos se han esforzado por explicar la magnitud del fenómeno, y Steven Taylor, autor de "La patología de las pandemias", llegó a escribir sobre ello en su libro. "Creo que viene de las imágenes impactantes. Que están en las redes sociales. Porque eran muy claros: los paquetes son muy reconocibles".

Antes de añadir: "Y se ha convertido en un símbolo de seguridad en la mente de la gente". El papel higiénico tiene fama de ser muy útil. Además de limpiar el asiento después de su uso, también puede utilizarse para eliminar manchas y suciedad, lo que lo convierte en una buena alternativa a las esponjas y toallitas. Sin embargo, la PQ podría estar en vías de desaparición. Porque su reputación es cada vez peor. ¿Por qué? Porque la producción de papel higiénico, que se fabrica con madera, tiende a contribuir a la deforestación. Y a la pérdida de biodiversidad. Los expertos calculan que cada año se talan millones de árboles para fabricar papel higiénico. Y eso sin contar las enormes cantidades de agua que se utilizan para fabricar papel higiénico.

Sean Riley, Ryan Meegan y Jeff, reflexionaron sobre ello. Ganaron la final de Shark Tank, un programa sobre emprendedores que presentan proyectos innovadores a inversores. Durante el programa, propusieron un producto totalmente nuevo que sustituiría al papel higiénico. Incluso consiguieron convencer al multimillonario Mark Cuban, que quedó tan encantado que decidió comprar el 25% de la empresa. A día de hoy, no se arrepiente de su elección. La inversión empieza a ser rentable. Según nuestros colegas de L'internaute, "la empresa controla ya el 1% de la industria del papel higiénico. Y está valorada en 11.000 millones de dólares". Pero la pregunta es, ¿en qué consiste este nuevo producto? Sean Riley empezó comprando toallitas de bebé para limpiarse el trasero. Explica que el papel higiénico estaba demasiado seco y no limpiaba bien, así que se le ocurrió crear paquetes de toallitas extragrandes. En lugar de papel higiénico. Son toallitas "Dude" fabricadas con fibras vegetales, lo que significa que puedes tirarlas. Son biodegradables. Huelen muy bien. De hecho, hay muchos aromas, como menta, manteca de karité, etc. En cuanto al precio, un envase cuesta 4,99 dólares por 48 toallitas, es decir, 4,58 euros. En un estudio realizado por la empresa, el 95% de los participantes dijeron que preferían el nuevo producto. "Estamos en el camino de la revolución del papel higiénico. ¿Podremos conseguir que todo el mundo adopte esta solución?dice Sean Riley.