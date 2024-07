Adiós a Sofía Suescun: la concursante sentencia Supervivientes All Stars.

Sofía Suescun se ha quedado sin su gran apoyo en Supervivientes All Stars. La reciente expulsión por parte de la audiencia, que ha decidido que Bosco Martínez-Bordiú abandone la isla al perder el duelo contra Jorge Pérez. El ganador de Supervivientes 2023 había entablado una gran relación con Sofía, pero que se ha visto truncada en mitad del concurso. A partir de aquí, la navarra tendrá que continuar por su cuenta.

Pero la bomba había estallado un poco antes. Suescun había tomado una drástica decisión. "Hoy, vamos, se marca un antes y un después. Han pasodo muchas cosas que me he quedado bastante alucinada, la verdad. No puedes hablar porque la chupipandi va a por ti, pero las cosas van a cambiar radicalmente. A partir de mañana para mí no existe nadie más en la playa más que Bosco y Logan. Los demás como si se ahorrarán el mirarme. Ni una mirada les voy a regalar. Para sonreír a los enemigos tal y como e han puesto así contra mí, no gasto ni una mirada de ellos… No quiero nada suyo, ni peces… Pues eso, de mí que no esperen nada. La realidad es que para mí no existen. Que no cuenten conmigo para nada".

Las reacciones no han tardado en llegar ante este aislamiento que ha propuesto Suescun. La primera en decir algo fue Lola Mencía, que no compartía esa forma de actuar. "Me parece una reacción bastante excesiva. Simplemente le hemos comentado que en convivencia le faltan cosas por hacer. Lo consideramos así y asís e lo hemos expuesto. Si alzo la voz es que no me deja hablar. Parece que grito y que es un conflicto de la leche, pero no es así".

Su decisión está más que tomada y espera llevarla al extremo, intentando sobrevivir por su cuenta sin las ayudas del grupo. "No quiero nada vuestro. Estoy diciendo que no quiero nada vuestro para que luego encima me echéis en cara los peces que yo he puesto. Comeroslo y disfrutarlo".

Los rivales de Supervivientes

Antena 3 apostará por una nueva serie para enfrentarse a la gala principal de 'Supervivientes: All Stars' tras el final de 'La vida prometida'. La cadena de Atresmedia ha anunciado este viernes que 'Los artistas: primeros trazos' se estrenará el próximo jueves 25 de julio, siendo el nuevo rival del reality de Telecinco en su recta final.

La ficción protagonizada por Maxi Iglesias y Ximena Romo será también el nuevo rival de, previsiblemente, la nueva entrega de 'Callejeros' y los pases de cine de La 1 de TVE y laSexta.

Se trata de la primera ficción creada por María Dueñas, la aclamada escritora que ya triunfo con otras adaptaciones a TV como ‘El tiempo entre costuras’, un original de Antena 3 que logró un rotundo éxito nacional e internacional.

‘Los Artistas: primeros trazos’ está protagonizada por Maxi Iglesias en la piel de Yago, y Ximena Romo, que interpretará a Cata. Francesc Garrido, Manolo Caro, Regina Pavón, Ana María Vidal, Abel Folk, Natalia Verbeke, Fran Berenguer, Lucía de la Fuente, Carlos Santos, entre otros, completan el reparto.

La ficción de María Dueñas, la reconocida escritora de ‘El tiempo entre costuras’ y ‘La Templanza’, narra la historia de Cata, una experta en arte que se encuentra en un bache personal y profesional y por casualidad conoce a Yago, un atractivo anticuario quien recurre a la picaresca para vender baratijas a coleccionistas inexpertos por mucho más de su valor.