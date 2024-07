Ana María Aldón, de vivir de la televisión a tener que mendigar por redes sociales

Ana María Aldón vuelve a estar vez más en el punto de mira. En esta ocasión, un periodista ha acusado a la colaboradora de 'Fiesta', entre otras cosas, de "pagar su casa con el dinero de Ortega Cano", algo que a ella no le ha gustado nada y se ha sentado en el plató del programa para responder a la polémica.

La ex de Ortega Cano ha empezado fuerte y ha negado todas las acusaciones: ''No me voy a defender de esto, nadie me regala mensualmente absolutamente nada. No he hablado nunca del convenio regulador, no lo voy a hacer, esto que están diciendo es mentira, no recibo dinero de nadie mensualmente, la hipoteca la pago yo cada mes, no me la paga nadie. Si te refieres a una pensión de alimentos, no es ningún regalo''. ''Los progenitores sabemos cómo tenemos que cuidar a nuestra familia, no hace falta que venga nadie a decirnos cómo tenemos que hacerlo. Lo hacemos como queremos, mala praxis en ningún momento hay y con esto ya digo bastante, un padrazo y una madraza. Somos tres adultos cuidando lo que más queremos y protegiéndoles de personas como tú, si hay alguien que se aprovecha eres tú, yo no me aprovecho de nada''.

Por otro lado, Ana María ha explicado que ''renunció'' a la pensión compensatoria y se ha dirigido al periodista: ''No hace falta que vengas tú a cuidar, no has parido ni has criado ni estás educando a ninguna persona así que mantente al margen y nos vemos donde tengamos que vernos, ya sabes por dónde voy''.

Emma García ha querido saber más sobre la polémica de la hipoteca y la colaboradora se ha pronunciado: ''Yo pago dos hipotecas, la de mi casa que nunca me la ha pagado nadie jamás, ni una sola cuota de San Lucar, pero como vivo aquí, en convenio lo que se habla es a favor del niño y todo lo que concierne a un convenio regulador se va a mantener al margen, así que respetadlo, por favor''.

Su negocio

Ana María Aldón es, sin lugar a dudas, una auténtica trabajadora. Viajes a Madrid para participar en los programas en los que colabora, gestiona su propia tienda y marca de moda... De hecho, en su cuenta oficial de Instagram, promociona todos sus vestidos. "En anamariaaldon.com celebramos la belleza de todas las mujeres y su poder para inspirar y transformar el mundo. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje hacia la autenticidad y la individualidad, donde cada pieza te ayudará a expresar tu personalidad y a destacar entre la multitud. ¡Gracias de todo corazón por unirte a mí en esta emocionante aventura!".

Algo que ha llamado la atención de muchos seguidopres es que ahora, la ex de Ortega Cano aparece en todos sus vídeos con el número de teléfonod de Whatsapp a la vista para realiar pedidos, por lo que algunos usuarios sospechan de que las cosas no le van tan bien como aparenta en el aspecto comercial.

Eso sí, ella no pierde jmás la sonrisa. Ana María Aldón está feliz junto a su actual pareja, Eladio. La colaboradora televisiva y el empresario tenían planeado darse el "sí, quiero" el próximo mes de abril, pero parece que se les echó o el tiempo encima y han pospuesto la fecha.