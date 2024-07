La cámaras de Supervivientes captan una conversación del embarazo de Marta Peñate tras tiempo intentándolo: "¿Sabes lo que me pasa a mí? "

Jorge Pérez y Bosco Martínez Bordiú se enfrentaban a la decisión de la audiencia en esta durísima expulsión de 'Supervivientes All Stars' después de que Alejandro Nieto fuera el primer salvado.

Ambos se mostraban nerviosos antes de conocer quién era el que iba a volver a España y elegían a dos de sus compañeros para que hicieran sus alegatos por ellos. Y llegaba el momento de que el presentador entonase las palabras que resolvían la expulsión: "El público de 'Supervivientes All Stars' ha decidido que se salve de la expulsión... Jorge". Algo que hacía saltar de alegría a Alejandro, Lola y desataba las lágrimas defelicidad de Marta Peñate. "Gracias por el apoyo, deuda de gratitud para siempre", entonaba muy emocionado Jorge.

La otra cara de la moneda era Bosco, que era el expulsado y tenía que abandonar Honduras y se despedía del programa, que con sus palabras hacía emocionarse a Laura Madrueño. Mientras Bosco decía sus últimas palabras en la palapa, Sofía Suescun no podía evitar las lágrimas, que se levantaba para darle un abrazo de despedida: "Nos vamos a ver en nada".

Tras esto, el sobrino de Pocholo cogía su saco y al ritmo de la canción que le ha acompñado durante la edición y que pedía para despedirse, abandonaba la palapa tras un abrazo conjunto con sus compañeros.

El duro testimonio de Marta Peñate

Una de las concursantes que peor lo está pasando es Marta Peñate. La segunda finalista de 'Supervivientes 2022' está pasando por las semanas más duras del concurso, no solo por las horribles condiciones en las que viven, sino también por sus constantes conflictos con Sofía Suescun. A pesar de todo, Lola siempre la acompaña y está con ella en todo momento. Las dos se han hecho muy amigas en los Cayos Cochinos, por lo que se ha generado una confianza que ha hecho que Marta Peñate se abra en canal con su compañera de edición y le revele sus preocupaciones más profundas.

Marta le ha confesado a Lola la decisión de volver a concursar en Honduras en 'Supervivientes All Stars'. La concursante le ha confesado a su gran amiga que ha decidido participar en esta edición para olvidarse de los continuos problemas que tiene en España.

"¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo vine aquí, por una cosa. Para olvidarme de algo, ¿sabes?", ha comenzado a relatar Marta sentada en la arena. La superviviente no ha podido evitar contárselo todo a Lola y le ha señalado que ha querido olvidarse de sus problemas para quedarse embarazada.

Si embargo, la participante ha explicado que eso no ha sucedido: "No me he olvidado. Supongo que cuando algo te atormenta y quieres algo en la vida no se te olvida". Lola ha querido animarla para que no estuviese tan triste y le ha comentado que al final de todo va a cumplir su sueño de ser madre: "Eso lo conseguirás, estoy segura".

Marta ha seguido muy negativa contándole a Lola lo que piensa: "Preferiría seguir en mi casa obsesionada". La superviviente no aguanta más la lluvia, el hambre y las duras condiciones en las que viven. Marta ha subrayado que tiene aceptado que el proceso para quedarse embarazada es largo y duro. "Lo que me perturba es lo que me ha conllevado. Lo de 'no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr', esa matraca es la que me mata. El dinero me da igual", ha confesado Marta en la playa. La superviviente ha dejado claro que dejaría su cuenta bancaria vacía con tal de conseguir ser madre.

Lola le ha comentado que todo el mundo siempre la dice que lo va a conseguir y que es ella la que está negativa. Marta le ha explicado a su amiga que no todas pueden ser madres: "Hay casos de mujeres que desgraciadamente no lo consiguen". En ese momento, Marta se ha animado y se ha dado una lección de optimismo a sí misma: "Antes hablaba del tema este y lloraba. Es la primera vez aquí estando débil que no he llorado hablando del tema".

Marta y Lola se han abrazado muy emocionadas y se han animado la una a la otra. Tony Spina en el plató ha hablado con Jorge Javier sobre las palabras de Marta: "Es lo que conlleva, que lleva ya dos años de operaciones. Es muy duro y largo. Tampoco voy a hablar mucho del tema que luego se me acusa de que me quiero victimizar y me duele".