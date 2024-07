Guerra interna en Telecinco: Ana Rosa Quintana dice lo que piensa de los nuevos programas de Jorge Javier Vázquez.

Hay pocas dudas cuando hay que reconocer a la principal figura de Telecinco. Las últimas apuestas de la cadena han colocado a Jorge Javier Vázquez en el centro de todas las miradas. Además de ser el presentador principal en Supervivientes All Stars, también se ha hecho con dos programas más que verán la luz en los próximos días. El regreso de 'Hay una cosa que te quiero decir' y el estreno de 'El Diario de Jorge' ha provocado diversas reacciones en la cadena.

Hasta la fecha el presentador competía con otros compañeros de cadena, por ver quién era el máximo exponente. Este era el caso de Ana Rosa Quintana, gran figura de la televisión y que en su programa se ha dejado escuchar algún que otro comentario sobre el presentador catalán. "Oye escúchame una cosa, Jorge Javier Vázquez tres programas ya. ¿Pero qué le falta a Jorge Javier Vázquez?", expresaba Kike Quintana.

"¿Que qué le falta? Horas para dormir", contestaba al momento Frank Blanco a lo que el sobrino de Ana Rosa añadía. "Un programa de cocina". "A ver, Jorge, siempre vas a estar un paso por detrás de la tita, también te lo digo", remató Quintana, haciendo regenrecia a su tía. "Pero de cara a la próxima temporada ya que tiene tres programas yo le invitaría y en vez de contárselo a Jorge, cuéntaselo a Kike aquí. Vente un día a ‘Fila Zero’, El diario de Kike. Además, lo tenemos todo montado para Marlasca, él que tampoco es muy alto y no va a tener ningún problema".

Duelo de audiencias

Los enfrentamientos entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana en audiencias han terminado con una clara ganadora. Y ahora Sonsoles, el programa de la primera que se emite en Antena 3, se ha impuesto con una clara ventaja sobre TardeAR, el espacio presentado por la segunda en Telecinco.

Pese a ello, Sonsoles Ónega ha negado en su programa que exista algún tipo de rivalidad entre ellas. "¿Qué guerra? No hay guerra. Por mi parte no. Si alguien me la ha declarado, no me he enterado", ha afirmado la presentadora.

"Competimos con productos muy buenos, desde la ficción de TVE a los magacines, y no solo el de Telecinco", ha añadido Ónega: "El programa no se ha planteado como un cara a cara con ninguna cadena, porque eso sí me daría una tensión insoportable".

Los enfrentamientos entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana en audiencias han terminado con una clara ganadora. Y ahora Sonsoles, el programa de la primera que se emite en Antena 3, se ha impuesto con una clara ventaja sobre TardeAR, el espacio presentado por la segunda en Telecinco.

Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana

Sonsoles Ónega, sobre la valoración que hizo Ana Rosa de las audiencias: "Esa afirmación no es del todo exacta"

Además, a este combate se unirá pronto Jorge Javier Vázquez. El conocido presentador se pondrá al frente de El diario de Jorge, un programa que se emitirá de lunes a viernes de 16.00 a 17.30 y que, por tanto, no competirá en la misma franja que Sonsoles Ónega, pero supone una nueva apuesta para las tardes de Telecinco.

Sobre ello también ha querido pronunciarse la periodista de Antena 3: "Jorge es otro grande de la televisión y estoy segura de que la audiencia de Telecinco le va a recibir con mucho cariño y muchas expectativas en lo que haga y yo también las tengo. Estoy deseando que llegue el 29 de julio para verlo".