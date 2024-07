Joaquín Prat señala a Marta Peñate como la próxima expulsada de Supervivientes All Stars: "Se está pasando de frenada"

Después de la expulsión de Bosco Martínez-Bordiú, Supervivientes All Stars ha comunicado los concursantes que están nominados para la semana que viene. Sorprendentemente, han salido tres concursantes que están en boca de todos durante estas semanas. Lola Mencía, Marta Peñate y Sofía Suescun están en la mira de los espectadores para dejar la isla de forma definitiva.

Ante estas tres opciones, Joaquín Prat tiene claro que la decisión va a ser más complicada de lo que parece. "Se juega un asunto interesante. La audiencia se ha quitado de en medio a Abraham y a Bosco, grandes apoyos de Sofía. A ver si le llega el turno a Sofía o, como dice Kiko Jiménez, no la convierten en víctima y Sofía acaba ganado el concurso, porque se está quedado muy aislada".

Y es que Marta Peñate ya libró en esta edición la expulsión, salvándose con el 66% de los votos, el porcentaje más alto de la historia del programa. Sin embargo, esto puede acabar repercutiéndole en contra. "Es fascinante cómo se ha dado la vuelta a la tortilla en ‘Supervivientes’ de una semana a otra. Yo creo que a Marta le ha sentado mal algo que es muy positivo, y es ser la concursante salvada con el mayor porcentaje de la historia".

La 'tregua'

La guerra entre Marta Peñate y Sofía Suescun ha sido una de las más encarnecidas que se han visto en las últimas ediciones de Supervivientes. Tratándose de un concurso especial, en el que se han juntado grandes participantes de otros años, se esperaba que las tensiones y peleas fuesen duras. Y no tardaron en aparecer. Dos de las grandes figuras televisivas y con carácter como la exconcursante de La Isla de las Tentaciones y la exganadora de Gran Hermano han tenido sus más y sus menos.

Todo se desató por una recompensa que Suescun solo quiso compartir con Bosco, dejando de lado a sus compañeros. Su decisión no fue bien tomada y quién más se lo echó en cara fue Peñate. Con el paso de los días la tensión no se ha rebajado, pero la andaluza parece ser que ha dado un paso hacia la reconciliación. Precisamente, al igual que todo empezó por una recompensa, la tregua ha llegado por el mismo motivo.

Después de que Logan fuese el ganador de una de las pruebas, la organización señaló que sería Marta Peñate la encargada de decidir el reparto. La concursante, después de pensarlo un rato, dio la sorpresa. "¿Sabes qué pasa? Que me vengaría por lo de la tarta, porque fue muy feo, pero como esto es una recompensa que no la he ganado yo, sino que la ha ganado Logan, no quiero que él quiera dejar sin comer a Sofía".

"Pero aquí tiene que ser lo que quieras tú", le recordó Laura Madrueño, buscando una nueva chispa que desatase todo de nuevo. Sin embargo, Peñate mantuvo su elección, dejando que la navarra pudiese disfrutar también de la recompensa, pero sin dejar que se confiara. "Ya, yo tampoco soy de dejar sin comer a la gente. En verdad soy buena. Así que bueno, le dejo este cachito…".