Kiko Jiménez desvela cómo está su relación tras lo ocurrido en Supervivientes: "Estamos enfadados"

Jorge Pérez y Bosco Martínez Bordiú se enfrentaban a la decisión de la audiencia en esta durísima expulsión de 'Supervivientes All Stars' después de que Alejandro Nieto fuera el primer salvado. Llegaba el momento de que el presentador entonase las palabras que resolvían la expulsión: "El público de 'Supervivientes All Stars' ha decidido que se salve de la expulsión... Jorge". Algo que hacía saltar de alegría a Alejandro, Lola y desataba las lágrimas defelicidad de Marta Peñate. "Gracias por el apoyo, deuda de gratitud para siempre", entonaba muy emocionado Jorge. La otra cara de la moneda era Bosco, que era el expulsado y tenía que abandonar Honduras y se despedía del programa, que con sus palabras hacía emocionarse a Laura Madrueño.

Mientras Bosco decía sus últimas palabras en la palapa, Sofía Suescun no podía evitar las lágrimas, que se levantaba para darle un abrazo de despedida: "Nos vamos a ver en nada".

Tras esto, el sobrino de Pocholo cogía su saco y al ritmo de la canción que le ha acompñado durante la edición y que pedía para despedirse, abandonaba la palapa tras un abrazo conjunto con sus compañeros.

El mensaje de Kiko Jiménez

Por su parte, el novio de Suescun, Kiko Jiménez, está en España defendiendo a su pareja y haciendo frente a otras polémicas. Kiko Jiménez hizo dos grandes amistades en 'Supervivientes 2024', el programa que supuso su vuelta a Honduras, a los realities y a la televisión: por un lado, se unió mucho en las primeras semanas a Laura Matamoros, con la que protagonizó una brutal bronca que les distanció, y, por otro, se hizo íntimo de Marieta, con la que compartía sentido del humor y con la que nunca tuvo ni el más mínimo roce, informan desde Outdoor.

Pese a lo bien que se llevaron y a que ninguno de los dos ha dado muestras de lo contrario, en las redes sociales se ha especulado con un posible distanciamiento o, incluso, mala relación entre el novio de Sofía Suescun y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que tras la expulsión del andaluz del concurso se unió a los compañeros que ellos tanto habían criticado, como Rubén Torres, con el que se reconcilió en los últimos días y con el que tuvo un 'tonteo' una vez ya fuera del programa. Estos rumores se han expandido también pese a que ambos han compartido y comparten plató en los programas de 'Supervivientes All Stars', donde él actúa como defensor de su novia y ella trabaja como colaboradora, y en los de 'Los vecinos de la casa de al lado', reality en el que ambos son colaboradores. Y se han propagado tanto que han llegado a oídos de Marieta, que se ha mostrado muy preocupada por si ha dado a entender con sus acciones que están distanciados. Tanto es así que ha hecho un story con Kiko en el que le confiesa que no quiere que la gente piense que ya no se llevan tan bien como antes o que han dejado de lado su bonita amistad. "Dicen que estamos enfadados", le comenta en este story la amiga de María Aguilar y Ana López al exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que desmiente radicalmente esas habladurías y asegura que quiere mucho a su compañera de aventura y que su relación sigue siendo estrecha aunque ya no compartan fotos o vídeos juntos en Instagram, TikTok o X, el antiguo Twitter.