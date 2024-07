Nagore Robles llega a Asturias y termina en el hospital: "No me puedo mover prácticamente"

Nagore Robles, No está pasando su mejor momento. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y ahora es colaboradora ha pasado por todo tipo de estados anímicos. La televisiva se ha enfrentado a un diagnóstico médico por su problema de espalda que le obligaba a pasar por quirófano.

Fue a finales del pasado año cuando se sometió a la operación para solventar los fuertes dolores de espalda que sufre. La operación de Nagore Robles no era nada fácil, pero vivir el día a día con ese dolor constante en el nervio, tampoco. El solo hecho de agacharse para calzarse unas zapatillas de deporte ya supone todo un esfuerzo para la colaboradora. Así lo ha contado en uno de sus últimos stories, donde se ha sincerado sobre cómo sufre para hacer algo tan cotidiano como calzarse. ¿Cómo podía recuperarse entonces Ngaore Robles y volver a tener una vida normal, sin un dolor constante? La solución que le dieron era una microcirugía que se centraría en reparar el disco deshidratado y hernia discal que padece y no han descartado que pueda haber una segunda intervención.

Tanta es la guerra que le da ese dolor pese a la operación, que la colaboradora de Telecinco se ha visto obligada a parar sus vacaciones en Asturias para acudir al hospital. Así lo ha contado a suss eguidores en redes sociales. “Buenos días. No me pasé ayer por aquí porque me dio un tirón en la espalda y me pasé todo el día en la cama. Me estuvieron aquí cuidando entre todas”. : “Me tomé todas las medicaciones que teníamos, e incluso vino un fisio a verme, pero no he mejorado. Así que nada, me voy a ir al hospital ahora a que me pinchen o a que me vean, porque no me puedo mover prácticamente. Así que nada. Todo está bien, no hay nada grave, y ya me pasaré para deciros más cositas”, contaba.

¿Qué es el disco deshidratado y la hernia discal?

El disco intervertebral es una estructura anatómica que se sitúa entre dos vértebras y cuya principal característica es su viscoelasticidad. En otras palabras, es capaz de deformarse y recuperarse como hace una buena almohada. Absorbe impactos y distribuye cargas. Para que esto suceda tiene una anatomía consistente en una parte central llamada núcleo y una parte periférica llamada anulus. A modo de resumen, se asemeja a un huevo frito: el anulus es la clara, y el núcleo, la yema. Una hernia discal es una rotura del anulus con la correspondiente fuga del núcleo a su través. Se rompe la clara y se cuela la yema.

Tipos. Podemos distinguir dos clasificaciones: por su localización o por las características anatómicas. Haciendo hincapié en la segunda, definiremos hernia contenida, emigrada, extruida o secuestrada. Cada uno de estos tipos se refiere a la situación anatómica del fragmento de núcleo que se "ha colado" a través del anulus.

Síntomas. Varían en función de su localización. Las hernias centrales se manifiestan a modo de lumbalgia más/menos aguda dependiendo de la brusquedad o no de la aparición de la hernia. Las hernias laterales comprimen la raíz nerviosa y ello conlleva la aparición de un dolor irradiado a lo largo de la pierna (o del brazo si la hernia es cervical). Este tipo de dolor es conocido como "ciática". El mayor problema pueden causarlo las hernias de localización en la columna torácica y las centrales cervicales, puesto que pueden comprometer la médula. Afortunadamente, son más infrecuentes.

Prevención. En muchas empresas, los servicios de prevención inciden en estos aspectos, sobre todo en cadenas de montaje, colocadores en grandes superficies... Hay factores que son responsabilidad individual: mantener el peso en límites correctos, hacer ejercicio físico siempre aeróbico (sin fatiga), evitar tóxicos... Los factores genéticos no influyen directamente en la aparición de hernia discal pero sí lo hacen en la degeneración precoz del disco (equivalente a un huevo frito en exceso, "con puntilla"). En esta situación, el disco pierde parte de su viscoelasticidad y, por ende, el anulus puede fisurarse más fácil y facilitar la salida del núcleo.