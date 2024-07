Preocupación por el estado de salud de Marta Riesco: confiesa lo que es incapaz de hacer desde que tiene novio.

La vida de Marta Riesco ha dado un giro completo con su nueva aventura laboral. Después de sufrir en Telecinco por los problemas que tuvo en TardeAR y con Ana Rosa Quintana, la periodista ha conseguido salir a flote de nuevo, siendo uno de los grandes atractivos del programa en el que trabaja. Pocos esperaban que 'Ni que fuéramos Shhh' no se convirtiese en el fenómeno que está siendo.

Después del fichaje por TEN, terminaron de confirmar que esta irrupción en las tarde de semana no ha sido casualidad. En un programa formado por Kiko Matamoros, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano o Víctor Sandoval, las miradas se las está llevando otra persona. Y es que Marta Riesco está siendo la revelación con sus reportajes a pie de calle y el desparpajo que está demostrando.

Además de su vida laboral, también ha conseguido encarrilar su vida sentimental, ya que como ha contado en varias ocasiones en el programa, ha conocido a una nueva pareja. Una ilusión que está llenando el corazón de la colaboradora y que, como suele pasar con los nervios del principio, le está provocando algún que otro problema. Riesco confesó en el programa que desde que lleva saliendo con su novio, no ha podido "hacer de vientre". Esta problemática le lleva preocupando días y no sabe como solucionarlo.

El parte médico

Marta Riesco se mantiene alejada de los platós de 'Ni que fuéramos Shhh'. La colaboradora estrella, que puso a la audiencia patas arriba tras sus brillantes actuaciones detrás de los personajes públicos del momento como Terelu Campos o Carlo Constanzia. Sin embargo, estos días se encuentra en Sevilla por momentos laborales que no ha podido eludir, aunque duda de si podrá atender mañana a su cita con 'Ni que fuéramos'.

Y es que la periodista se ha encontrado en el camino con un inconveniente que no tenía contemplado y debido al cual lleva toda la semana llevando gafas de sol a todas partes. "Ayer me dolía muchísimo el ojo, me puse a llorar cuando llegué de la presentación, y esta mañana me ha acompañado Alejandro al hospital porque no sabía si era una infección del lagrimal o qué", relata Riesco, que lleva ya unos cuantos días lidiando con un orzuelo que parece que cada vez se vuelve más insoportable.

Riesco informó cuál era su diagnóstico: "Me ha dicho que es un orzuelo y me ha dado una crema nueva, unas compresas así calientes y me ha dicho que paciencia, que en unos días se me quitará y punto". Tras este diagnóstico, Marta Riesco se ha quedado más tranquila ya que cada vez aumentaba más su preocupación.

La colaboradora se encuentra en Sevilla para acompañar a su novio en unos días muy importantes para él: la presentación de la canción en cuyo videoclip participó. Tras este breve encuentro profesional, parece que una llama se prendió entre ambos y desde entonces su historia no ha hecho más que avanzar a una velocidad pasmosa; tanto que Marta ha confesado que tienen pensado mudarse juntos en septiembre.