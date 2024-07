Rocío Flores rompe su silencio sobre su bebé: "5 meses"

Rocío Flores ya lleva casi dos años alejada de la televisión. Tras no ser renovada por Telecinco tras todo lo que salió a la luz con el documental de su madre, Rocío Carrasco, el posterior despido de su padre, Antonio David de La fábrica de la Tele (antigua productora de Sálvame) y el bombazo de la separación del mismo de Olga Moreno y el inicio de la relación con la por entonces reportera de Ana Rosa, Marta Riesco.

Tras dejar la televisión Flores se convirtió en toda una it girl, desarrollando su faceta de influencer en Instagram y llegando a rozar el millón de seguidores. Ahora, Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Farmasi.

Adopción

En cuanto a su vida privada, Flores continúa con su novio y vive en Málaga. Además, desde hace unos meses, ha llegado a su higar un nuevo miembro. Se trata de su perrita Roma a la que quiere como una hija. Incluso ella misma se llama "mamá", cuando habla de ella. Hace unos días Rocío colgaba un story en el que aparecía abrazando a su "hija", la perrita Roma. Rocío Flores acompaña la fotografía con un pequeño texto en el que dice "te voy a echar mucho de menos, es el primer viaje que voy a hacer desde que Roma llegó a casa y me muero de la pena".

Además, recientemente también ha publicado otra en lo que demuestra lo buena que es y la conexión que hay entre ambas. "Roma tiene 5 meses y la he llevado dos veces a que la bañen y la pobre lo pasa fatal, pues después de un buen baño en la playa he decidido meterla en mi bañera y bañarla yo. Si alguien me dice que iba a ser capaz de hacerlo y sola, no lo creo, se ha portado demasiado bien, me siento orgullosa de mí misma ROMA bañanada y secada con éxito si eres mamá perruna y me estás levendo, es un proceso y no es fácil tener un cachorro pero merece la pena", escribía