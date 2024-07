Adiós al calor: este es el día exacto de la semana en el que bajarán las temperaturas veraniegas, según los expertos

La primera ola de calor del verano toca techo este viernes en "extensión e intensidad" con alrededor de una decena de comunidades con aviso naranja (riesgo importante) por temperaturas máximas que alcanzarán de forma generalizada los 40-43 grados, e incluso 44 grados en puntos de Andalucía.

Hoy será "el día más caluroso" de la ola de calor, ha avanzado Luís Bañón, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien ha precisado que aunque el sábado será previsiblemente la última jornada de este episodio intenso, debido a la entrada de aire atlántico más fresco, todavía se podrán registrar más de 40 grados en zonas del este y sur peninsular.

Para el domingo, las temperaturas seguirán en descenso de forma generalizada dando por finalizada ya la ola de calor.

Este viernes, persistirá la presencia de polvo sahariano y las altas temperaturas previstas han activado el aviso naranja por máximas entre los 40-43 grados en nueve comunidades -Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana e Islas Baleares-.

Por el contrario, en el extremo norte del país y en gran parte de Galicia no se rebasarán los 30 grados, de esta manera se registrarán 23 grados en Santander, 25 grados en San Sebastián, 26 grados en Oviedo y 27 grados en Pontevedra.

En este punto, el portavoz ha resaltado además la posibilidad de algunas tormentas a lo largo de esta tarde en el tercio oriental, en la cantábrica y en el sistema Central, pudiendo ser localmente fuertes en la Ibérica.

Para el sábado, "una masa de aire atlántica refrescará gran parte de la península", más acusado al oeste, y los vientos de poniente que acompañarán a la masa de aire fría serán los mismos que subirán las temperaturas hasta los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, en zonas del interior de Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, pudiendo incluso superar los 42 grados.

Daniela Dongo-Soria

Esa jornada, las temperaturas máximas se esperan menos sofocantes y así, Madrid registrará 36 grados; Badajoz se queda en 35 grados, Soria en 34 grados, Tarragona en 30 grados, mientras que las capitales con ambiente más fresco serán A Coruña y San Sebastián con 23 y 24 grados, respectivamente.

Por la noche, también se esperan mínimas muy altas, sobre todo en Alicante, Barcelona y Jaén, donde las mínimas no bajarán de los 25 grados; En Zaragoza, Valencia, Tarragona, Murcia, Málaga, Lleida, Castellón y Almería, se esperan noches tropicales entre los 23-24 grados.

Durante el domingo se prevé que el descenso térmico iniciado el sábado en la vertiente atlántica se extenderá ya al resto de la Península y Baleares, pudiendo ser localmente notable, dando por "finalizado el episodio de ola de calor", si bien las temperaturas continuarán siendo elevadas en puntos del sureste peninsular, según datos de la Aemet.

En cuanto a las Islas Canarias, es probable a lo largo del sábado empiece a descender el calor, aunque las temperaturas continuarán siendo elevadas, con un bajón térmico más acusado el domingo, cuando retornarían a valores más habituales.

¿Qué día termina?

Desde el tiempo.es explican que "el sábado las máximas van a bajar en toda la vertiente atlántica, pero también a muchas zonas del centro y del interior oriental. Los descensos podrían ser de entre 6ºC y 8ºC en puntos de Galicia, oeste de Castilla y León y de Extremadura. El domingo habrá más descensos, afectando sobre todo al nordeste y al área mediterránea. Este día ya no esperamos cumplir con los criterios para que sea una ola de calor. Fin de la ola de calor, pero no del calor intenso. ¿Quiere decir que hemos acabado con el calor? No, ya que en gran parte del país seguiremos superando los 35ºC y algunas zonas, llegarán a los 40ºC. El domingo se alcanzarán y superarán los 35ºC en Extremadura, sur de Madrid, gran parte de Castilla-La Mancha, interior de Andalucía, Murcia".