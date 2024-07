El controvertido invitado bomba con el que Telecinco pretende reventar las audiencias

Aunque Telecinco quiso hacer un giro al cancelar un 'Sálvame', lo cierto es que siempre mantuvieron ciertos programas del estilo. Por un lado está 'Fiesta', por otro 'Socialité' y en breve se cancelará 'Así es la Vida'. Por otro lado, 'Sálvame Deluxe' dejó su sitio a '¡De Viernes!'. El hecho es que el programa funciona más o menos bien de cara a la audiencia. Nada del otro mundo y muy por debajo del share de 'Tu cara me suena', pero el espacio de Mediaset ronda el 14% de share.

En los últimos tiempos, '¡De Viernes!' ha tirado (y seguirá tirando) de todo lo que rodea a las aventuras y desventuras de Álvaro Muñoz Escassi. Los cuernos del jinete a la que era su pareja van a seguir dando juego porque son varias y varios los actores que se van a colar en la película.

Ángel Cristo, dispuesto a todo en Telecinco

Con el ánimo de aumentar un poco el interés de los televidentes, el programa aspira a mejorar los datos con un invitado bomba. Se va a apretar con todo para tratar de domar a Ángel Cristo y lograr de él una buena actuación. Las polémicas en Supervivientes, sus archienemigos, enfrentamientos y jaleos familiares serán el centro de la entrevista. La clave es si se comporta de manera coherente o no, pero la idea no pasa por otra cosa que no sea reventarlo en audiencia.

Ángel Cristo Jr. ha dado mucho de qué hablar, especialmente en asuntos muy controvertidos. Las turbulentas relaciones en el seno de la familia Cristo Rey siempre han llenado minutos y minutos de programas televisivos de chismorreo. Y ahora no será menos con el hijo del domador y de la vedette Bárbara Rey en un momento álgido de popularidad.