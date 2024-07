Al descubierto las pruebas de la infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja y la identidad de la amante: "Lo tengo delante y le doy dos..."

Bombazo en 'Ni que fuéramos Shhh'. El programa comenzó hace unos días con una información muy delicada y que puede afectar de manera muy grave a la relación entre Anabel Pantoja y David Rodríguez, que justo en La noeste momento están disfrutando de un embarazo que les convertirá en meses en padres primerizos.

María Patiño comenzó la edición desde el plató junto a seis cajas. "Hay seis cajas diferentes. Cada una de ellas tiene pruebas diferentes de esta infidelidad de David hacia Anabel Pantoja", explicaba la presentadora a una Belén Esteban en shock. Cabe recordar que la 'Princesa del pueblo' es íntima de Anabel y que al enchufar conexión con ella -desde la consulta médica en la que estaba- rápidamente comenzaba a sufrir por su amiga. "Yo quiero ver las pruebas, me habéis dado un disgusto", decía Belén Esteban en directo, en la consulta de una doctora que le pedía "respirar profundamente".

La noticia llega solo una semana después de que la pareja desvelara el sexo de la futura criatura que esperan. El 'Gender reveal' desveló que la pareja espera una 'sevillana'; una chica. Fue en una emotiva fiesta junto a sus familiares y amigos.

"No he dado crédito" tras ver las primeras pruebas de la deslealtad hacia Anabel Pantoja

En plató avanzaba el programa. Y María Patiño continuaba, pasados los minutos y después de decirle a Belén Esteban que acudiera rápidamente al lugar de trabajo, cebando esa información que irían desvelando con el paso del programa. Esta técnica es común en estos tipos de programas del corazón. Lanzan el 'cebo' de una información que acabarán dando pasados los minutos y durante todo el programa se especula al respecto.

"Nadie ha visto absolutamente nada. Yo he podido ver parte y es una parte mínima de las pruebas. Y no he dado crédito. Me da mucha penita", añadía María Patiño, que aseguraba a su vez que la información iba a ser delicada y que había llegado a producción minutos antes de iniciar el programa.

Pues bien, avanzaba el programa y en la dinámica de hacer partícipe a los chats de Twich y de YouTube, la producción de 'Ni que fuéramos Shhh' pidió a la audiencia que bloquearan una caja. De la 1 a la 6, la elegida fue la '3', que contiene pruebas que hoy mismo no conoceremos. Lo que sí está claro es que María Patiño aseguraba a una Belén Esteban derrumbada es que "vas a conocer a la chica".

¿Quién es la amante de David con la que ha sido infiel a Anabel Pantoja?

Lydia Lozano fue la primera persona encargada de abrir una caja. Escogió la '4', color azul oscuro. David, desde producción trataba de influir en su decisión. "Qué me dirías si... te enseño una cosa en privado si escoges otra caja". "Eso promete", añadía Víctor Sandoval desde el sofá. "Tú tienes la última palabra", le respondía David Valldeperas.

Al abrirla, su cara era de insatisfacción. "Estáis jugando conmigo", decía Lydia. "Lo que hay aquí es tan valioso. Pero no está materializad". "Lydia yo leería lo que tienes que leer y sobre todo las fechas", añadía David.

"A esas horas se dicen muchas cosas".

Las caras de Lydia eran todo un poema. "Dios mio de mi vida". "La forma en que interactúan (David y la chica) es de película. Mi madre de pequeña no me dejaría ver una película así". María Patiño le pedía que hablara de las fechas. "Era el 6 de octubre de 2023". La pareja ahí ya estaban juntos. "He flipado tanto cuando decía... por favor, por favor, son tantos kilómetros y voy a explotar". Al parecer la pareja trata de encontrarse pero no se encuentran cerca. Él está en Córdoba y ella en Almodóvar del Río", asegura. "Era a la 1:15 de la mañana".

Javier de Hoyos, desde producción, sale inmediatamente para decir que ambos se conocen desde hace 12 años. "Empiezan a tener relaciones a partir de 2021. No estamos hablando de que sea una cosa...". "¿Se han seguido viendo desde 2021?", pregunta Belén Esteban. "Es una relación esporádica", dicen.

Javier asegura que la "última vez que se ven es en un pantano". Quizás podría ser el pantano de Brena, cerca de Córdoba. "Hay algún dato que tiene que ver cerca de ese pantano que te va a doler, Anabel", le aseguraba Patiño.

Una foto de David con la chica, muy cerca en un espejo

"Yo creo que Anabel lo sabe, pero lo que le va a joder es que se haga público", aseguraba Víctor Sandoval. Avanzaba la conversación y Chelo García-Cortés protagonizaba la apertura de la segunda caja. "He visto una foto David con esta chica en un espejo, muy cerca. Me duele. Si lo tuviera delante le daba dos hostias, declaraba la colaboradora.

La exclusiva de David de Hoyos: "Anabel no la conoce"

David de Hoyos avanzaba que Anabel "no conoce" a la chica, pese a que lleva en su vida casi 12 horas. María Patiño avanzaba con el 'cebo'. "Una amiga de Anabel le habló a David y le dijo sé lo que has hecho y rápidamente él la bloqueó". Lydia Lozano argumentaba que entonces lo lógico sería que esta amiga se lo hubiera contado, motivo por el cual supuestamente esta infidelidad no le iba a pillar por sorpresa a Anabel -misma manera de pensar que Víctor Sandoval.

Avanzaba el programa y pronto pudimos descubrir la identidad de la chica, bajo el nick de @ememese12 en Instagram. Ella es la supuesta amante de David Rodríguez desde 2021 y con la que habría tenido relaciones hasta al menos octubre de 2023, cuando ya estaba con Anabel Pantoja. María Patiño había explicado anteriormente que le constaba que él le había hablado a ella de Anabel a través de un audio que había podido escuchar.

El programa terminó sin desvelar qué hay en el resto de cajas, pero los usuarios critican a la producción por sacar esta información, sobre todo tan detallada... en un momento tan maravilloso en la vida de Anabel Pantoja, en pleno embarazo. Estaremos atentos a nuevas informaciones.