Se desvela el nombre del bebé de Anabel Pantoja: y su clara referencia

Sin lugar a dudas, el pasado sábado 13 de julio quedará marcado para siempre en el recuerdo de Anabel Pantoja. La influencer celebró junto a todos sus amigos y familiares el sexo del bebé que espera con David Rodríguez, además de soplar las velas por adelantado.

En uno de los mejores momentos de su vida, el equipo de Europa Press ha podido hablar con la sobrina de Isabel Pantoja, ofreciéndonos así sus primeras palabras tras descubrir que está embarazada de una niña. Anabel ha confesado que esá muy feliz de que sea una chica: "Sí, mucho, mucho". Aunque ha asegurado que le "daba igual" realmente lo que fuese.

Sobre el nombre que le pondrá a su futura ‘sevillana’, la colaboradora de televisión prefiere no desvelar todavía cuál será: "No, nada, nada". La influencer ha insistido en que se sabrá "cuando tenga que ser".

Un fin de semana que sin duda la pareja recordará siempre, y que nos deja con la intriga de saber cómo se llamará la futura integrante del ‘clan Pantoja’.

Así la llama por el momento

Anabel Pantoja va compartiendo con su legión de seguidores de Instagram su experiencia con la maternidad y es que está muy feliz, a pesar del reflujo y las noches en vela, viviendo la dulce espera. Si hace unos días la exconcursante de 'Supervivientes' abría las puertas del armario de su bebé, ahora se ha animado a subir fotos de sus primeras ecografías y a revelar qué le ha dicho su ginecólogo sobre el carácter de su hija en común con David Rodríguez.

"Mi gordita ya pesa casi 500 gramos y mide 25 cm", ha comentado la influencer en este post en el que se puede ver la carita de su hija, que será la primera tanto para ella como para su novio, en una ecografía en 5D. "Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí, y el momento tan mágico e IRREPETIBLE que no volveré a vivir", ha añadido la sevillana, subrayando la palabra "irrepetible", quizá para darle a entender a sus seguidores que solo tendrá una hija.

"No parado de moverse y hacerle la vida imposible al médico. Dice que tiene carácter y genio… no sé a quién lo saca", ha revelado sobre lo que su ginecólogo le ha dicho acerca de su hija, para la que todavía no tiene nombre, pues ya dijo que no había pensado ningún nombre porque primero quería conocer el sexo de su bebé, algo que descubrió hace tan solo seis días en una espectacular fiesta de 'gender reveal' en la que también celebró su cumpleaños.

Por el momento, la sobrina de Isabel Pantoja llama "Gitanita" a su niña, a la que está deseando dar la bienvenida en la isla de Gran Canaria, donde va a dar a luz porque es allí donde se ha comprado una casa con vistas al mar: "Gracias mi vida por esta bendición y por todo lo que viene con esta Gitanita, aún no me lo creo. Ahora a seguir trabajando, luchando y disfrutando para preparar tu llegada Mi Vida: Te queremos tus papis".