La drástica decisión de María José Suárez tras lo ocurrido con Escassi: se sube en un ferry rumbo a lo desconocido

María José Suárez no quiere saber nada de lo que se está hablando de su polémica relación con Álvaro Muñoz Escassi y es que nunca pensó que, tras su ruptura con el jinete, se cuestionase el pacto que supuestamente tenían.

Cansada de que todas las semanas salgan testimonios nuevos que la sitúan en la palestra mediática, la modelo cogía este viernes su coche para hacer una escapada de fin de semana y alejarse de la polémica.

Tras abandonar su casa, María José se subía en un ferry con su coche y ponía rumbo a lo desconocido. Un viaje que se llevaba a cabo horas antes de que Martina Benvenutto se sentase en '¡De viernes!' para hablar de la relación de la modelo con el jinete.

Y es que aunque no aportó datos nuevos, sí que aseguró que "ella dice que no ha tenido relaciones con más de una persona a la vez, ya sea mujer, hombre o cabra, cada uno que diga lo que considere, yo me creo la versión de mi amigo".

Lo que Álvaro Muñoz Escassi contó en privado sobre su relación con María José

Martina Benvenutto, diseñadora y creadora de contenido, y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron nueve años en una gala en Marbella a la que asistieron ambos. Desde el primer momento entre ellos surgió la chispa y durante estos años han mantenido una relación de amistad especial por la que mantienen contacto frecuente.

Martina ha explicado que esta misma semana, concretamente hace dos días, ha hablado con Álvaro para contarle en primera persona que pensaba sentarse en el plató de '¡De viernes!' a hablar sobre su relación con él: "Si estoy aquí sentada es porque salió mi nombre y en todo momento él sabe que estoy sentada en este programa". La uruguaya ha reconocido que conoce muy bien a Álvaro y que en ningún momento se ha sorprendido con las supuestas prácticas sexuales del jinete con Valerí y con otras mujeres. Aunque Martina explica que no conoce a Valerí y que nunca ha hablado sobre ella con el andaluz, sí que reconoce "saber cuáles son los gustos de Álvaro":

"Álvaro jamás me ha hablado de Valerí, pero no me sorprende nada, Álvaro es una persona muy abierta y las mujeres que han estado con él saben que es un hombre con la mente muy abierta". La diseñadora se ha mostrado en '¡De viernes!' muy crítica con la modelo andaluza y con su papel como pareja de Álvaro. Martina cree que su amigo está mejor sin María José, y asegura que le ve mejor sin ella: "Desde que ha dejado la relación con María José le veo bien, le veo tranquilo, puede que hasta liberado. Nuestra relación siempre ha sido una relación sincera y nos hemos llevado muy bien, yo soy muy amiga de mis amigos, cada uno que lo entienda como quiera".

Martina ha explicado en '¡De viernes!' que conoció a la modelo años después que a Álvaro, cuando la pareja ya había comenzado su relación y mostraba una gran complicidad: "A María José la conozco en Mallorca, en un evento. Me dio la sensación de que estaban bien, enamorados, había mucha complicidad entre ellos. Mallorca es una isla hermosísima y da lugar a momentos muy divertidos, pasamos unos días muy buenos los tres, estábamos todos relajados y disfrutando".

Preguntada sobre las declaraciones en las que María José asegura que nunca ha estado con más de una persona a la vez (sexualmente hablando), Martina ha decidido poner cara de póker para contestar que la modelo "debe tener razones para contestar así":

