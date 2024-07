Duro revés para Ángel Cristo tras desvelarse la infidelidad de su novia: "Interesaban más unos cuernos"

'Supervivientes' les unió pero también les separó. Cuando la modelo Arantxa del Sol fue expulsada por la audiencia de 'Supervivientes', la presentadora confesó que perdió los nervios con Ángel Cristo y que le dio una colleja además de insultarle gravemente mientras el equipo les trasladaba en una lancha sin presencia de cámaras.

Sin embargo, Ángel Cristo acusó a Arantxa del Sol de haberle propinado bastante más que una colleja, concretamente llegó a referirse a "tres puñetazos". Ahora, dos meses después de su expulsión, la modelo se sienta en '¡De viernes!' y habla por primera vez con todo detalle de lo que les enemistó y de lo que sucedió en la famosa barca. Cuando Ángel Cristo ha entrado en plató el rictus de Arantxa ha cambiado por completo. La modelo se ha puesto muy seria al ver frente a frente a la persona que, según sus propias palabras, más la ha traicionado en el mundo de la televisión. Ángel, visiblemente serio, le ha explicado a Santi Acosta que su intención nunca fue enemistarse con la presentadora: "Estoy bastante confundido con muchas cosas y dolido por muchas cosas. Yo he venido aquí para aclararle a ella las dudas de lo que ha pasado, de lo que le han contado, y también para que ella me diga a mí qué le han contado y quién".

Arantxa, que sigue sin confiar en las verdaderas intenciones de Ángel Cristo y su mujer Ana Herminia, cree que todo formaba parte de un plan organizado por la pareja antes de comenzar el concurso: "Después de que se va mi marido Blanca Manchón me dice que tu mujer en España está esperando una señal tuya durante el directo para venir a contar a este programa en concreto a contar que tuvo una affaire con mi marido durante el inicio de su relación con Ángel y que él la había perdonado".

Ángel Cristo da su versión

Arantxa, que sigue sin confiar en las verdaderas intenciones de Ángel Cristo y su mujer Ana Herminia, cree que todo formaba parte de un plan organizado por la pareja antes de comenzar el concurso: "Después de que se va mi marido Blanca Manchón me dice que tu mujer en España está esperando una señal tuya durante el directo para venir a contar a este programa en concreto a contar que tuvo una affaire con mi marido durante el inicio de su relación con Ángel y que él la había perdonado". Para Ángel Cristo todo lo que ha pasado entre Arantxa del Sol y él es culpa de terceras personas, más concretamente de Kike Calleja. El hijo de Bárbara Rey está convencido de que el colaborador planeó enemistarle con Arantxa para lograr "horas de plató comentando los conflictos":"Yo lo único que he contado, porque estaban dejando a mi mujer de puta, es que hace veintitantos años ella y tu marido habían tenido una especie de relación. A mí Kike Calleja me dijo que no interesaba una historia de hace tantos años, y yo creo que la verdadera intención de Kike era enemistarnos a nosotros, interesaban más unos cuernos que una relación pasada, aquí Blanca Manchón no pinta nada".

Arantxa del Sol también ha contado en ‘¡De viernes!’ que Blanca Manchón le confesó que Ángel, a sus espaldas, contaba detalles de la relación que su novia, Ana Herminia, había mantenido en el pasado con Finito de Córdoba: “Para mí esto fue muy desagradable, estas dos personas estaban planeando ganar dinero por los platós a costa de hablar de la presunta relación de mi marido con ella”.