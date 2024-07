El ex de Miguel Bosé habla de su relación con otro famosísimo cantante internacional: "Está todo muy bien"

Nacho Palau ha expresado su descontento con los rumores que circulan acerca de su supuesta relación con el famoso cantante Ricky Martin. En una breve declaración para Europa Press, la expareja de Miguel Bosé ha manifestado que está manejando mal la situación, afirmando claramente: "Pues mal, la verdad que mal".

El escultor ha querido dejar claro que entre él y el cantante no existe más que una sólida amistad. "Somos muy buenos amigos, fuera por favor, en serio", ha enfatizado, buscando zanjar las especulaciones que se están haciendo sobre su vida privada.

Sobre su estado actual, Palau ha sido escueto pero positivo, comentando que "está todo muy bien, muchas gracias", sin entrar en mayores detalles. Asimismo, ha solicitado a la prensa que se le permita llevar su vida en paz, evitando profundizar sobre su relación con el artista puertorriqueño.

Durante la emisión de 'Y ahora Sonsoles', Pilar Vidal recordaba que Nacho Palau y Ricky Martin son muy buenos amigos, que es una relación de amistad de hace años. Esta noche tendrá lugar el concierto del cantante en Valencia, lugar de residencia de Nacho Palau, por lo que habrá que descubrir si estará entre el público apoyándole o si saldrán juntos tras el concierto.

Luz en un momento malo

Los últimos meses no están siendo nada fáciles para Nacho Palau, que atraviesa ahora uno de los momentos más complicados de su vida. El ex de Miguel Bosé anunció el pasado mes de noviembre que el cáncer de pulmón que superó había reaparecido este verano: «Hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y ¿para qué?», confirmó en una aparición en '¡De viernes!', completamente irreconocible. En una situación complicada en donde él mismo confesaba que había recaído de su cáncer y que el decir adiós a su madre solo había intensificado su dolor, Nacho Palau ha tratado de buscar refugio en su gente, en la familia y en su "nuevo amor" que llegó para ponerle todo patas arriba. Su perrita Hera con la que aparece habitualmente en sus redes paseando. El exmarido de Miguel Bosé ha reaparecido en público ofreciendo una imagen llena de ternura. Y es que Nacho Palau se ha convertido en tío abuelo, tal como él mismo ha dicho, y ha presentado a la que ahora mismo es la niña de sus ojos. "Bienvenida, Manuela", ha escrito, junto a un vídeo en el que se ve cómo la coge en brazos y se derrite con el nuevo miembro de su familia.

Haciéndole carantoñas y dedicándole palabras llenas de amor, el exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado a la luz su lado más niñero mientras sostiene en brazos a la pequeña. "¡Qué cosa más bonita! Te voy a comer, Manuelita", ha dicho Nacho Palau completamente enamorado del nuevo miembro de su familia.

"¡Qué lindura!", "vaya nombre bonito", "regalo de la vida", "¡qué felicidad! La vida es así!" Un instante único para él que, a buen seguro, va a tratar de disfrutar todo lo que pueda, aunque no haya dado más detalles (más allá de que es tío abuelo) del parentesco que le une a ella.