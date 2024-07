Lutingo confiesa feliz la gran noticia que cambia su vida con Jessica Bueno: "Embarazo"

Luitingo presume de su sentido del humor y de ser una persona muy bromista, siempre dispuesto a sacarle una sonrisa a los que le rodean. Su novia, Jessica Bueno, está encantada con esta faceta de su personalidad, porque le gustan mucho sus bromas y sus chistes. Pero la exconcursante de 'Supervivientes' no es la única a la que el finalista de 'GH VIP' hace reír a diario y es que sus niños también se parten de risa con sus ocurrencias.

Alejandro, el hijo pequeño de Jessica Bueno y Jota Peleteiro, acaba de cumplir tres años. Sus padres se separaron cuando apenas tenía un año de vida. Conoció a Luitingo con dos añitos y medio y, desde entonces, el cantante de Triana ha estado a diario en su vida. Desde entonces, entre el pequeño y el novio de Miss Sevilla 2009 se ha creado un vínculo que el exconcursante de 'GH VIP' ha querido destapar para mostrar la verdarera relación que hay entre ellos.

Prácticamente justo después de finalizar el reality de Telecinco, Jessica Bueno y Luitingo se fueron a vivir juntos; desde entonces no se han separado. En todos estos meses, José Luis Romero Magro (nombre real del cantante que pone voz a la banda sonora de la película Operación Camarón) ha ido ganándose poco a poco a los hijos de su novia, para quien se ha convertido ya en uno más de la familia, cuentan desde Outdoor.

Al sevillano le encantaría formar su propia familia junto a la modelo que le ha robado el corazón; aunque para Jessica tres niños son más que suficientes. Tras salir en defensa de su pareja por en plena oleada de rumores por un posible embarazo, Luitingo ha continuado, como siempre, volcándose en 'sus niños'.

Los quiere tanto (y ellos a él) que ya lo hace como si fueran propios. Durante sus últimas vacaciones familiares en Almería, el artista ha compartido un precioso vídeo junto al pequeño de la casa con el que prueba la bonita relación que tiene con los pequeños. Aunque generalmente aparezca más con Jota, el hijo mediano de Jessica Bueno y el primero de su matrimonio fallido con Jota Peleteiro, con Alejandro tiene pura complicidad. "Me quiere mucho, lo amo a mi Sin Chan", dice mientras compara al benjamín de la familia con este dibujo animado por sus ojitos rasgados. "¿Tú me amas a mí?", le pregunta el cantante al pequeño mientras juega con él. En su vídeo, donde se puede ver a Luitingo en un momento cotidiano de su día a día con los niños, el pequeño aparece distraído. El sevillano llama su atención y Alejandro rápidamente reacciona y no duda en darle besos mientras contesta a la pregunta de cuánto le quiere.

A su edad, Alejandro ya ha creado vínculos con Luitingo y tiene una relación afectiva con él, pues está presente en su día a día como si de un padre se tratase. Luitingo jamás podrá ocupar el lugar de progenitor, pero sí podría criar a Alejandro y acabar estableciendo fuertes lazos con él como si lo fuera.

Ahora Luitingo está disfrutando de una escapada veraniega junto a Bueno. Así lo muestra en sus redes sociales donde no duda en confesar el amor que siente ppor la sevillana y la suerte de haberse encontrado.